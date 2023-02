Rợn người những vụ TNGT thảm khốc…và bài học rút ra

TNGT 9 người chết, 12 người bị thương ở Quảng Nam: Khoảng 3h41 ngày 14/2, tại ngã tư đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam), xe ô tô khách76B-006.06 do Phạm Đức H. (SN 1975, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có 21 người lưu thông hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng đã va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33, kéo theo Sơmi Rơmóoc 92R-004.69 do Trần Minh N. (SN 1982; Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng Cầu vượt Trường Hải – Cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 12 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h41 phút sáng 14/2. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách chạy tốc độ 69km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép, trên cung đường này chỉ được chạy 60km/giờ. Xe khách này cũng chở vượt quá số người quy định. Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông. 3 người tử vong dưới vực sâu do tai nạn giao thông: Ngày 30/1/2023, người dân xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện 3 người tử vong dưới vực sâu. Cơ quan công an xác định, 3 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Các nạn nhân gồm anh Lữ Văn Kế (SN 1982) – giáo viên trường Mầm non xã Kỳ Tân (huyện Bá Thước) cùng con trai đang học lớp 5 và cháu gái họ đang học lớp 7. Ngày 29/1, anh Kế đi xe máy chở theo con trai và cháu gái đi chơi Tết sau đó gặp nạn. Vụ chìm tàu làm 17 người tử vong tại biển Quảng Nam: Ngày 7/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Sen (SN 1970, Quảng Nam) - thuyền trưởng trong vụ chìm tàu du lịch khiến 17 người tử vong về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Khoảng 14h10 ngày 26/2/2022, chiếc tàu cao tốc chở khách do Lê Sen điều khiển đi từ đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) vào đất liền bị lật ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An. Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên. Lực lượng chức năng đã cứu được 22 người, tìm thấy thi thể của 15 người. 2 người vẫn mất tích sau đó cũng được cơ quan chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên: Khoảng 15h30 ngày 26/11/2022 tại QL1, đoạn qua thôn Long Thạnh (xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), tài xế Trần Hữu Dương (SN 1987, Gia Lai) điều khiển xe tải mang biển số 76H-013.18 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh thì dừng lại, chạy lùi rồi va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Ngày 2/12/2022, Công an thị xã Sông Cầu đã khởi tố bị can, tạm giam Dương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông. Tài xế xe ben gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại Huế: Khoảng 9h ngày 26/11/2022, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng hướng đến đường Hoàng Quốc Việt (TP Huế), tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, TT-Huế) điều khiển ô tô tải ben BKS 75H - 005. 21 va chạm vào xe máy do chị Ngô Thị T.H (SN 1990) điều khiển, chở theo 2 con nhỏ sinh đôi (7 tuổi). Vụ TNGT đã làm chị T.H và 2 con nhỏ tử vong tại chỗ. Sau đó, Công an tỉnh TT- Huế đã quyết định bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Vũ để điều tra. Tai nạn thảm khốc 15 người thương vong ở Huế: Khoảng 22h45 ngày 9/11/2022, tại Km17+500 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua xã Hương Thọ (TP Huế), xe tải mang BKS 73C - 097.01 do anh Nguyễn Ánh Hào (SN 1983, Quảng Bình) cầm lái chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách BKS: 47F - 002.86 do anh Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, Khánh Hoà) cầm lái chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương. Nguyên nhân do tài xế xe khách giường nằm lấn làn đường. Với lỗi này, tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện bị khởi tố. Gia đình 4 người tử vong do TNGT ở Bình Dương: Khoảng 15h ngày 30/10/2022, tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo BKS 49C-087.21 kéo theo rơmoóc mang BKS 51R-044.58 đến giao lộ với ĐT743A thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, Hậu Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều. Trên xe, anh Luốc chở theo vợ và 2 con gồm chị Lương Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hoá), cháu Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và cháu Phạm Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi). Hậu quả 4 người gia đình anh Luốc tử vong tại chỗ. Gây tai nạn thảm khốc 4 người chết ở Thừa Thiên Huế, tài xế bị bắt giam: Khoảng 17h30 ngày 10/8, ô tô tải mang BKS: 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại huyện A Lưới) điều khiển chở theo 3 người chạy từ hướng A Lưới về TP Huế. Khi đến Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, ô tô tải va chạm với xe máy do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, chở theo 1 người và xe máy do anh Hồ Viên Vờ điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Tài xế Cường bị khởi tố về hành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. TNGT 13 người thương vong ở Phú Thọ: Khoảng 22h30 ngày 15/7/2022, tại đoạn đường liên xã xóm Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, xe ôtô khách biển kiểm soát 29F-01354, 29 chỗ chở khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, lưu thông theo hướng từ xóm Dù đi xóm Lấp, khi xuống dốc đã bị lật về taluy âm bên trái theo hướng đi. Trên xe có 28 người. Hậu quả 3 người tử vong, 10 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm cháy hết má phanh, mất khả năng hãm, xe lao xuống vực. 11 người thương vong trong vụ TNGT ở Khánh Hòa: Khoảng 23h ngày 11/7, xe tải KBS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (1994, Nam Định) điều khiển hướng Nam - Bắc, đến Km 1378+900 QL1 thuộc xã Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa tông vào phía sau xe khách BKS 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971, Vạn Ninh) điều khiển cùng chiều. Hậu quả, làm 3 người chết và 8 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn. Xe khách đi vào đường cấm gây tai nạn khiến 9 người thương vong ở Ninh Bình: Khoảng 23h50 ngày 13/6/2022, tại km 265+570 QL1A (khu vực ngã 3 giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phường Nam Thành, TP Ninh Bình, xe ô tô khách giường nằm BKS 37B – 028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, Nghệ An) điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 35H3 – 9850, sau đó bị lật. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết, 5 người bị thương. Nguyên nhân là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ. Tai nạn thảm khốc làm 6 người chết ở Gia Lai: Rạng sáng 9/2/2022, xe tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ xã Hà Đông ra xã Đắk Sơ Mei (cùng huyện Đắk Đoa). Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70m . Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 3 người bị thương. Các vụ tai nạn trên cho thấy, đa số nguyên nhân vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, không tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT. Bởi vậy, bên cạnh việc xem xét xử lý vi phạm về giao thông đường bộ thì cơ quan chức năng cần tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. >>> Mời độc giả xem thêm video TNGT nghiêm trọng: 11 người thương vong tại Phú Yên. Nguồn: ANTV

TNGT 9 người chết, 12 người bị thương ở Quảng Nam: Khoảng 3h41 ngày 14/2, tại ngã tư đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam), xe ô tô khách76B-006.06 do Phạm Đức H. (SN 1975, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có 21 người lưu thông hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng đã va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33, kéo theo Sơmi Rơmóoc 92R-004.69 do Trần Minh N. (SN 1982; Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng Cầu vượt Trường Hải – Cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 12 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h41 phút sáng 14/2. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách chạy tốc độ 69km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép, trên cung đường này chỉ được chạy 60km/giờ. Xe khách này cũng chở vượt quá số người quy định. Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông. 3 người tử vong dưới vực sâu do tai nạn giao thông: Ngày 30/1/2023, người dân xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện 3 người tử vong dưới vực sâu. Cơ quan công an xác định, 3 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Các nạn nhân gồm anh Lữ Văn Kế (SN 1982) – giáo viên trường Mầm non xã Kỳ Tân (huyện Bá Thước) cùng con trai đang học lớp 5 và cháu gái họ đang học lớp 7. Ngày 29/1, anh Kế đi xe máy chở theo con trai và cháu gái đi chơi Tết sau đó gặp nạn. Vụ chìm tàu làm 17 người tử vong tại biển Quảng Nam: Ngày 7/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Sen (SN 1970, Quảng Nam) - thuyền trưởng trong vụ chìm tàu du lịch khiến 17 người tử vong về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Khoảng 14h10 ngày 26/2/2022, chiếc tàu cao tốc chở khách do Lê Sen điều khiển đi từ đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) vào đất liền bị lật ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An. Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên. Lực lượng chức năng đã cứu được 22 người, tìm thấy thi thể của 15 người. 2 người vẫn mất tích sau đó cũng được cơ quan chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên: Khoảng 15h30 ngày 26/11/2022 tại QL1, đoạn qua thôn Long Thạnh (xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), tài xế Trần Hữu Dương (SN 1987, Gia Lai) điều khiển xe tải mang biển số 76H-013.18 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh thì dừng lại, chạy lùi rồi va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Ngày 2/12/2022, Công an thị xã Sông Cầu đã khởi tố bị can, tạm giam Dương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông. Tài xế xe ben gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại Huế: Khoảng 9h ngày 26/11/2022, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng hướng đến đường Hoàng Quốc Việt (TP Huế), tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, TT-Huế) điều khiển ô tô tải ben BKS 75H - 005. 21 va chạm vào xe máy do chị Ngô Thị T.H (SN 1990) điều khiển, chở theo 2 con nhỏ sinh đôi (7 tuổi). Vụ TNGT đã làm chị T.H và 2 con nhỏ tử vong tại chỗ. Sau đó, Công an tỉnh TT- Huế đã quyết định bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Vũ để điều tra. Tai nạn thảm khốc 15 người thương vong ở Huế: Khoảng 22h45 ngày 9/11/2022, tại Km17+500 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua xã Hương Thọ (TP Huế), xe tải mang BKS 73C - 097.01 do anh Nguyễn Ánh Hào (SN 1983, Quảng Bình) cầm lái chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách BKS: 47F - 002.86 do anh Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, Khánh Hoà) cầm lái chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương. Nguyên nhân do tài xế xe khách giường nằm lấn làn đường. Với lỗi này, tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện bị khởi tố. Gia đình 4 người tử vong do TNGT ở Bình Dương: Khoảng 15h ngày 30/10/2022, tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo BKS 49C-087.21 kéo theo rơmoóc mang BKS 51R-044.58 đến giao lộ với ĐT743A thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, Hậu Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều. Trên xe, anh Luốc chở theo vợ và 2 con gồm chị Lương Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hoá), cháu Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và cháu Phạm Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi). Hậu quả 4 người gia đình anh Luốc tử vong tại chỗ. Gây tai nạn thảm khốc 4 người chết ở Thừa Thiên Huế, tài xế bị bắt giam: Khoảng 17h30 ngày 10/8, ô tô tải mang BKS: 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại huyện A Lưới) điều khiển chở theo 3 người chạy từ hướng A Lưới về TP Huế. Khi đến Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, ô tô tải va chạm với xe máy do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, chở theo 1 người và xe máy do anh Hồ Viên Vờ điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Tài xế Cường bị khởi tố về hành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. TNGT 13 người thương vong ở Phú Thọ: Khoảng 22h30 ngày 15/7/2022, tại đoạn đường liên xã xóm Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, xe ôtô khách biển kiểm soát 29F-01354, 29 chỗ chở khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, lưu thông theo hướng từ xóm Dù đi xóm Lấp, khi xuống dốc đã bị lật về taluy âm bên trái theo hướng đi. Trên xe có 28 người. Hậu quả 3 người tử vong, 10 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm cháy hết má phanh, mất khả năng hãm, xe lao xuống vực. 11 người thương vong trong vụ TNGT ở Khánh Hòa: Khoảng 23h ngày 11/7, xe tải KBS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (1994, Nam Định) điều khiển hướng Nam - Bắc, đến Km 1378+900 QL1 thuộc xã Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa tông vào phía sau xe khách BKS 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971, Vạn Ninh) điều khiển cùng chiều. Hậu quả, làm 3 người chết và 8 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn. Xe khách đi vào đường cấm gây tai nạn khiến 9 người thương vong ở Ninh Bình: Khoảng 23h50 ngày 13/6/2022, tại km 265+570 QL1A (khu vực ngã 3 giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phường Nam Thành, TP Ninh Bình, xe ô tô khách giường nằm BKS 37B – 028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, Nghệ An) điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 35H3 – 9850, sau đó bị lật. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết, 5 người bị thương. Nguyên nhân là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ. Tai nạn thảm khốc làm 6 người chết ở Gia Lai: Rạng sáng 9/2/2022, xe tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ xã Hà Đông ra xã Đắk Sơ Mei (cùng huyện Đắk Đoa). Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70m . Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 3 người bị thương. Các vụ tai nạn trên cho thấy, đa số nguyên nhân vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, không tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT. Bởi vậy, bên cạnh việc xem xét xử lý vi phạm về giao thông đường bộ thì cơ quan chức năng cần tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. >>> Mời độc giả xem thêm video TNGT nghiêm trọng: 11 người thương vong tại Phú Yên. Nguồn: ANTV