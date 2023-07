Mai House Hội An - dự án “đẳng cấp” chấm dứt sau 7 tháng khởi công

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An trải dài gần 10ha trên "con đường tỷ đô" nối TP. Đà Nẵng và Hội An, thuộc địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, cạnh 2 sân golf Montgomerie Links và BRG Đà Nẵng, phía sau là bãi biển nên thơ tuyệt đẹp. Nằm trên cung đường tập trung vô số thương hiệu khách sạn, resort, sân golf, bãi tắm, nhà hàng,…nổi tiếng, Mai House Hội An gây ấn tượng bởi vẻ nhếch nhác, hoang tàn ngay từ bên ngoài hàng rào dự án. Mặt tiền dự án Mai House Hội An phía đường Lạc Long Quân được bao phủ bởi cỏ dại cao quá đầu. Bao quanh dự án là hàng rào tôn kín mít. Cổng vào dự án hé mở, bên ngoài có một bảo vệ trông coi. Phía sau hàng rào là một số các hạng mục vừa mới được xây thô. Cỏ dại ngập lối bên những khối bê tông đã đổi màu theo thời gian. Sắt thép hoen gỉ trên những trụ bê tông nham nhở, chưa rõ hình hài. Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An từng được quy hoạch là dự án khu phức hợp căn hộ với hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện cao cấp bên bờ biển Quảng Nam. Dự án quy hoạch dự kiến gồm 500 căn hộ cao cấp, tháp khách sạn 37 tầng hình lồng đèn và khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao. Mai House Hội An do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư. Trước khi khởi công, dự án đã được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nhiều lần. Tháng 11/2022, tại lễ khởi công dự án, chủ đầu tư bày tỏ mong muốn đưa Mai House Hội An trở thành biểu tượng đẳng cấp thu hút du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, bất ngờ, gần 7 tháng sau ngày khởi công, tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu các đơn vị tham mưu giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn cao cấp Mai House Hội An. Trước đó, trong thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra rằng, tiến độ thực hiện dự án đang chậm theo cam kết, thời điểm tháng 7/2018 dự án mới đang triển khai thực hiện cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, triển khai trồng dừa, chưa có hạng mục xây dựng được hoàn thành. Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An, công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ, nhìn từ biển trông như ngọn hải đăng, chỉ còn là bản thiết kế nằm trên giấy. >>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm (Nguồn: VTV4):

