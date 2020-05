Luật sư chỉ ra nhiều tình tiết mới, quan trọng vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Trong đơn, luật sư Phong cho rằng việc CQĐT Công an tỉnh Long An xác định thời gian hung thủ ra tay sát hại hai nữ nạn nhân lúc khoảng 20h30 là không hợp lý, quá sớm và mâu thuẫn với nhiều chứng cứ ngay trong hồ sơ vụ án.

Luật sư Phong cho rằng, hình ảnh do camera ghi lại tại cây xăng Cầu Voi lúc 21h01: Tại “Biên bản về việc xác định thời gian Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây trước khi bị sát hại” do CQĐT tiến hành ngày 16/01/2008 (BL 262) thể hiện như sau:

"Anh Long (chồng chị Ngân, người bán trái cây cho Vân) cho biết: Vào khoảng 20h50 ngày 13/01/2008 anh ở tại nhà, lúc này có Vân nhân viên bưu điện Cầu Voi đến mua trái cây tại nhà anh, vợ anh là Ngân ra bán trái cây cho Vân, cùng thời điểm này anh đi đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng thì Vân còn ở tại nhà anh. Khi anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi thì cây xăng Cầu Voi có ghi hình ảnh do chủ doanh nghiệp XD Cầu Voi có lắp đặt camera quay toàn bộ cảnh cây xăng.

CQĐT đã mở máy quay phim ghi hình tại Cây xăng Cầu Voi xác định thời gian anh Nguyễn Thanh Long đến cây xăng đồng thời để xác định lại thời gian Nguyễn Thị Thu Vân đến mua trái cây tại nhà anh Long. Qua kiểm tra, máy quay phim tại cây xăng Cầu Voi thì anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng là lúc 21h1'40 ngày 13/01/2008. Khoảng cách từ nhà anh Long đến cây xăng Cầu Voi là khoảng 50m. Khi anh đi đến cây xăng thì Vân còn tại nhà anh".

Theo đó luật sư Phong cho rằng, có sự chênh lệch lớn (15-30 phút) về thời gian giữa hai lời khai của chị Tuyền và chị Ngân. Nếu xác định thời điểm có tiếng kêu “á á” 20h30 là lúc hung thủ gây án thì sẽ vô lý, vì lúc 21h01 – tức là 30 phút sau đó, nạn nhân Vân vẫn còn đang ở tiệm trái cây bên ngoài bưu cục.

"Điều đáng nói và đặc biệt quan trọng là việc xác định thời gian gây án lệch đến 30 phút là hoàn toàn có thể dẫn đến khả năng sẽ bỏ lọt hung thủ thực sự", luật sư Phong nêu.

Ông Phong cho rằng với những tài liệu mới được thu thập thì nhiều khả năng hung thủ là người khác chứ không thể là Hồ Duy Hải, người tới bưu cục trước 20h30 theo lời khai của Hải.

Ngoài ra, luật sư Phong còn đặt câu hỏi về một người tên là Nguyễn Văn Nghị.

Hiện bản án tử hình Hồ Duy Hải vẫn đang là đề tài tranh cãi khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo ông, Nguyễn Văn Nghị là người mà ngay sau khi vụ án xảy ra, báo chí đưa tin đây chính là nghi can số 1, là bạn trai của nữ nạn nhân Ánh Hồng và đã bị CQĐT tạm giữ, lấy lời khai. Tuy nhiên sau đó trong hồ sơ vụ án hầu như không có bất kỳ một thông tin nào về người này.

Từ năm 2015, gia đình Hồ Duy Hải có Đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị, vì hàng loạt dấu hiệu liên quan hoặc ít nhất cũng là nhân chứng rất quan trọng trong vụ án. Tuy nhiên Công an tỉnh Long An chỉ trả lời đơn giản là: Không có ai là Nguyễn Văn Nghị, mà chỉ có một người tên là Nguyễn Hữu Nghị và người này không liên quan gì đến vụ án.

Tuy nhiên, trong Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTC-V7 ngày 22/11/2019 của VKSNDTC đã nêu rõ: ‘đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mi Sol chưa được làm rõ”.

Và tại phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An đều trình bày và xác định có đối tượng Nguyễn Văn Nghị (nhưng không có chứng cứ xác định là nghi can nên không đưa vào hồ sơ vụ án). Ngay trong quyết định giám đốc thẩm của TANDTC cũng nêu tên đối tượng Nguyễn Văn Nghị. Như vậy, có thể khẳng định Nguyễn Văn Nghị là một nhân vật có thật, CQĐT đã mời làm việc, lấy lời khai, dấu vân tay ...

Ngoài ra, cũng không có/chưa thấy bằng chứng nào thể hiện Nguyễn Văn Nghị là Nguyễn Hữu Nghị.

Do đó, luật sư Phong muốn cơ quan chức năng trả lời, nếu Nguyễn Văn Nghị là Nguyễn Hữu Nghị thì tại sao tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 6-8/5/2020 vừa qua CQĐT công an tỉnh Long An không nêu vấn đề này, mà vẫn cung cấp thông tin và trình bày về đối tượng có tên là Nguyễn Văn Nghị?.