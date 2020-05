Sòng bạc trong biệt thự Sài Gòn: Sới nào người nước ngoài "cầm trịch"?

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM cùng Công an quận 2 vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol (mang quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu ở căn biệt thự phường Thảo Điền, quận 2. Ngày 26/5, cơ quan chức năng đã tiến hành đột kích vào căn biệt thự trên đường 42, phường Thảo Điền, quận 2. Thời điểm ập vào, công an phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng (có 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc) đang hăng say sát phạt bằng hình thức Poker. Hiện trường, công an thu nhiều tiền mặt, ngoại tệ, phỉnh nhựa, thẻ thành viên Poker Club cùng nhiều tang vật để đánh bạc. Bước đầu, công an xác định sòng bạc Poker này do Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Theo đó, đầu tháng 5/2019, Park Han Seol thuê căn biệt thự này với giá là 5.000 USD/tháng (hơn 116 triệu đồng). Park Han Seol lôi kéo nhiều con bạc có người nước ngoài tới chơi mỗi ngày từ 15h tới 4h sáng hôm sau. Thuê biệt thự hạng sang ở Đà Nẵng để đánh bạc: Ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an quận bất ngờ ập vào một khu resort hạng sang ở ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tại căn biệt thự trong khu resort, công an phát hiện 4 bàn đánh bạc tập trung hàng chục con bạc đang sát phạt và nhóm người phục vụ cho những người chơi bạc. Hình thức đánh bạc là Baccarat ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh), sau đó đổi thẻ thắng ra tiền mặt tại quầy đổi tiền. Bước đầu xác định tại đây có 10 người (trong đó có 6 người nước ngoài) đứng ra tổ chức đánh bạc, ngoài ra còn có 5 người nước ngoài khác tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 500 triệu đồng là tiền đánh bạc cùng với nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Triệt phá sới bạc “khủng” do nhóm người nước ngoài cầm đầu: Khoảng 22h ngày 30/6, trinh sát Đội 5 thuộc phòng PC02 phối hợp với Công an quận 2, Công an TP HCM đột kích kiểm tra CLB Poker Imperial Poker Club trên đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2. Tại đây, công an bắt quả tang 37 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker. Công an đang tạm giữ 19 người liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thu giữ hơn 439 triệu đồng, 1.651 USD, 35 đô la Úc, 14 thẻ ngân hàng, 1 ô tô, 13 xe máy, máy tính... (Ảnh minh họa). Theo công an, CLB Poker Imperial Poker Club do Lee Seong Jin (quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ. Đối tượng này thuê Huynh Yong Woo (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc điều hành, Kim Jeajjin (quốc tịch Hàn Quốc) quản lý và Nguyễn Thi Thủy phụ trách kế toán. Khi con bạc đến chơi có thể sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản để mua ‘Chip’ với 1 ‘chip’ điểm tương đương 1.000 đồng. Mua điểm xong các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức đánh bài Poker. Người nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc xuyên biên giới: Ngày 9/6/2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam để tổ chức đánh bạc xuyên biên giới. Nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa thuộc tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia liên quan đến các nước Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Việt Nam với tổng số đại lý lên đến gần 300 đối tượng, lôi kéo hàng trăm nghìn người, đa phần là người Trung Quốc tham gia đánh bạc. Cơ quan chức năng đã triệt phá 18 địa điểm (Quảng Ninh 9 địa điểm, TP Đà Nẵng 6 địa điểm, Khánh Hòa 3 địa điểm). Kết quả đã phát hiện 77 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia chơi; lập biên bản thu giữ gần 300 chiếc điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; gần 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. (Ảnh minh họa). Đường dây người nước ngoài vào Việt Nam để đánh bạc qua mạng: Ngày 20/4/2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 3 đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website cho công dân Hàn Quốc đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet. (Ảnh minh họa). Từ tháng 11/2018 đến 20/4/2019 với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ WON (tương đương 170 tỷ VNĐ), hành vi của nhóm đối tượng này vi phạm nghiêm trọng pháp luật về cá cược, xúc tiến thể thao của Hàn Quốc; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam. Xem thêm video: Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc "khủng". Nguồn: VTC 9.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM cùng Công an quận 2 vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol (mang quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu ở căn biệt thự phường Thảo Điền, quận 2. Ngày 26/5, cơ quan chức năng đã tiến hành đột kích vào căn biệt thự trên đường 42, phường Thảo Điền, quận 2. Thời điểm ập vào, công an phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng (có 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc) đang hăng say sát phạt bằng hình thức Poker. Hiện trường, công an thu nhiều tiền mặt, ngoại tệ, phỉnh nhựa, thẻ thành viên Poker Club cùng nhiều tang vật để đánh bạc. Bước đầu, công an xác định sòng bạc Poker này do Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Theo đó, đầu tháng 5/2019, Park Han Seol thuê căn biệt thự này với giá là 5.000 USD/tháng (hơn 116 triệu đồng). Park Han Seol lôi kéo nhiều con bạc có người nước ngoài tới chơi mỗi ngày từ 15h tới 4h sáng hôm sau. Thuê biệt thự hạng sang ở Đà Nẵng để đánh bạc: Ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an quận bất ngờ ập vào một khu resort hạng sang ở ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tại căn biệt thự trong khu resort, công an phát hiện 4 bàn đánh bạc tập trung hàng chục con bạc đang sát phạt và nhóm người phục vụ cho những người chơi bạc. Hình thức đánh bạc là Baccarat ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh), sau đó đổi thẻ thắng ra tiền mặt tại quầy đổi tiền. Bước đầu xác định tại đây có 10 người (trong đó có 6 người nước ngoài) đứng ra tổ chức đánh bạc, ngoài ra còn có 5 người nước ngoài khác tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 500 triệu đồng là tiền đánh bạc cùng với nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Triệt phá sới bạc “khủng” do nhóm người nước ngoài cầm đầu: Khoảng 22h ngày 30/6, trinh sát Đội 5 thuộc phòng PC02 phối hợp với Công an quận 2, Công an TP HCM đột kích kiểm tra CLB Poker Imperial Poker Club trên đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2. Tại đây, công an bắt quả tang 37 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker. Công an đang tạm giữ 19 người liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thu giữ hơn 439 triệu đồng, 1.651 USD, 35 đô la Úc, 14 thẻ ngân hàng, 1 ô tô, 13 xe máy, máy tính... (Ảnh minh họa). Theo công an, CLB Poker Imperial Poker Club do Lee Seong Jin (quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ. Đối tượng này thuê Huynh Yong Woo (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc điều hành, Kim Jeajjin (quốc tịch Hàn Quốc) quản lý và Nguyễn Thi Thủy phụ trách kế toán. Khi con bạc đến chơi có thể sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản để mua ‘Chip’ với 1 ‘chip’ điểm tương đương 1.000 đồng. Mua điểm xong các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức đánh bài Poker. Người nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc xuyên biên giới: Ngày 9/6/2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam để tổ chức đánh bạc xuyên biên giới. Nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa thuộc tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia liên quan đến các nước Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Việt Nam với tổng số đại lý lên đến gần 300 đối tượng, lôi kéo hàng trăm nghìn người, đa phần là người Trung Quốc tham gia đánh bạc. Cơ quan chức năng đã triệt phá 18 địa điểm (Quảng Ninh 9 địa điểm, TP Đà Nẵng 6 địa điểm, Khánh Hòa 3 địa điểm). Kết quả đã phát hiện 77 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia chơi; lập biên bản thu giữ gần 300 chiếc điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; gần 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. (Ảnh minh họa). Đường dây người nước ngoài vào Việt Nam để đánh bạc qua mạng: Ngày 20/4/2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 3 đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website cho công dân Hàn Quốc đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet. (Ảnh minh họa). Từ tháng 11/2018 đến 20/4/2019 với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ WON (tương đương 170 tỷ VNĐ), hành vi của nhóm đối tượng này vi phạm nghiêm trọng pháp luật về cá cược, xúc tiến thể thao của Hàn Quốc; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam. Xem thêm video: Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc "khủng". Nguồn: VTC 9.