Lừa 360 ngàn người, trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi “đút túi” bao nhiêu?

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ" của Công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin để cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ liên hệ: Phòng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.