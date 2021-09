Lời khai của đối tượng chém lìa đầu nạn nhân ở TP HCM

Ngày 27/9, Công an quận 7 (TP HCM) lấy lời khai Trần Huy (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để điều tra, làm rõ tội "Giết người" vì có hành vi dùng dao chém lìa đầu nạn nhân. Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, Huy cho biết trước đó xảy ra mâu thuẫn nhỏ với ông V., cả hai đánh nhau và hắn dùng dao chém vào cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Huy thản nhiên đi bộ về nhà mình cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Trên đường đi, Huy đập phá cửa kính một nhà dân. Danh tính nạn nhân được xác định là ông V. (45 tuổi, ngụ hẻm 645), thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7). Hiện trường xảy ra án mạng là phòng trọ nơi nạn nhân thuê nuôi gà. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu Công an xác định Huy dùng dao dài hơn 30 cm tấn công khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân. Theo người dân sống tại hẻm 645, Trần Huy chuyển đến địa phương sinh sống cùng mẹ già và vợ con hơn 2 năm qua. Mẹ hắn vừa mới mất do COVID-19. Trước khi xảy ra án mạng, tên này và vợ thường xuyên mâu thuẫn nên người vợ dẫn con rời khỏi địa phương. Trước đó, vụ chém lìa đầu nạn nhân xảy ra chiều 26/9, người dân tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện đầu người (là nam giới) xuất hiện trên mặt đường, cách đó không xa là phần thi thể nằm trong chuồng gà. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân chứng kiến nghi phạm cố thủ trong nhà nên trình báo Công an. Hiện vụ dùng dao chém lìa đầu nạn nhân ở TP HCM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

