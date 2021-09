Đang điều tra vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở TPHCM

Tối ngày 26/9, Công an quận 7 phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án thi thể lìa đầu được người dân phát hiện tại một con hẻm nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân sống trong hẻm Trần Xuân Soạn phát hiện 1 phần đầu người nằm trước 1 căn nhà trong ngõ. Cạnh đó, mọi người nhìn thấy 1 phần thi thể còn lại của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là nam giới khoảng trên 40 tuổi. Trước thời điểm phát hiện vụ việc, người dân nghe thấy tiếng hét thất thanh, khi chạy ra thì phát hiện vụ việc trên. (Ảnh CAND) Một số người dân cho biết, đối tượng gây án đã bị bắt, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trước khi bị bắt, nghi phạm còn cố thủ trong nhà gần 1 giờ. Theo người dân, nghi phạm này về đây thuê trọ khoảng gần 2 năm và sống kín tiếng. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận 7 xác nhận đang tạm giữ 1 nghi can được cho là gây ra vụ việc. (Ảnh Zing). Chiều tối 26/9, một đoạn clip dài hơn 2 phút đăng tải trên mạng xã hội (facebook) ghi lại hình ảnh một phần đầu người nằm trong hẻm; cán bộ công an, bảo vệ dân phố có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện, vụ việc đang được điều tra nên thông tin về vụ việc chưa được Công an quận 7 công bố. (Ảnh: SGGP). >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: THĐT

Tối ngày 26/9, Công an quận 7 phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án thi thể lìa đầu được người dân phát hiện tại một con hẻm nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân sống trong hẻm Trần Xuân Soạn phát hiện 1 phần đầu người nằm trước 1 căn nhà trong ngõ. Cạnh đó, mọi người nhìn thấy 1 phần thi thể còn lại của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là nam giới khoảng trên 40 tuổi. Trước thời điểm phát hiện vụ việc, người dân nghe thấy tiếng hét thất thanh, khi chạy ra thì phát hiện vụ việc trên. (Ảnh CAND) Một số người dân cho biết, đối tượng gây án đã bị bắt, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trước khi bị bắt, nghi phạm còn cố thủ trong nhà gần 1 giờ. Theo người dân, nghi phạm này về đây thuê trọ khoảng gần 2 năm và sống kín tiếng. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận 7 xác nhận đang tạm giữ 1 nghi can được cho là gây ra vụ việc. (Ảnh Zing). Chiều tối 26/9, một đoạn clip dài hơn 2 phút đăng tải trên mạng xã hội (facebook) ghi lại hình ảnh một phần đầu người nằm trong hẻm; cán bộ công an, bảo vệ dân phố có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện, vụ việc đang được điều tra nên thông tin về vụ việc chưa được Công an quận 7 công bố. (Ảnh: SGGP). >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: THĐT