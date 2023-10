Lời cuối của người chồng với vợ trước khi bị giết vạch mặt hung thủ

Theo hồ sơ vụ án, anh Má A Vềnh (SN 1998, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã từng bước thoát nghèo nhờ nghề buôn lợn giống. Cuộc sống của anh Vềnh cùng vợ và con nhỏ có lẽ sẽ trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc nếu không có chuyến đi định mệnh ngày cuối Đông năm 2020. Trưa ngày 30/12/2020, những cơn gió rít lên từng hồi, phả vào mặt người khiến ai nấy cũng phải co ro, xuýt xoa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đang thiu thiu trong giấc ngủ trưa, bất ngờ anh Vềnh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Không lâu sau đó, anh lấy đồ nghề, dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, anh Vềnh chỉ kịp nói với vợ rằng chạy đi mua lợn giống với một người quen, tranh thủ kiếm vài đồng chuẩn bị đón Tết. Tối muộn cùng ngày không thấy anh Vềnh trở về, người thân lo lắng gọi điện thì mất liên lạc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình đã tới Công an huyện Than Uyên trình báo về việc anh Vềnh mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 3/1/2021, cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh Vềnh tại một khu đồi vắng (thuộc địa phận bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên). Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi của CQĐT bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do vết cắt làm đứt tĩnh mạch cổ, đầu bị đập bằng vật tày cứng dẫn tới vỡ hộp sọ…Toàn bộ hơn 14 triệu đồng và điện thoại trên người nạn nhân "không cánh mà bay". Cái chết đầy thương tâm của anh Vềnh khi đó khiến người thân gần như suy sụp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hiện trường nơi xảy ra vụ án là khu vực giáp ranh, vắng vẻ nên không có nhân chứng. Hung thủ giết người là kẻ gian xảo, đã xóa gần như mọi dấu vết. Đấy là những trở ngại lớn nhất của CQĐT trong quá trình phá án. Lập tức, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được cơ quan chức năng xây dựng. Do làm nghề buôn bán lợn giống, nên hằng ngày anh Má A Vềnh tiếp xúc rất nhiều người. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong lúc vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc, thì các điều tra viên bất ngờ tiếp nhận một thông tin đặc biệt quan trọng từ chính người vợ của nạn nhân. Người phụ nữ này cho biết, trước khi rời khỏi nhà, anh Vềnh có thông tin đi cùng một người quen tên Sinh (cùng huyện Than Uyên) để mua lợn giống. Thông tin tưởng chừng như mơ hồ đó lại vô tình trở thành "mật mã" giúp CQĐT nhanh chóng vạch trần kẻ sát nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong quá trình sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên). Đây là đối tượng nghiện ma túy và có hành tung khá bí ẩn. Khi tiếp cận nơi ở của Sinh, các điều tra viên được biết, vợ chồng đối tượng này mới xuống Hà Nội không lâu. Lập tức, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin nhờ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội hỗ trợ, truy bắt nghi can. Tới ngày 5/1, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hù Văn Sinh. Tại CQĐT, Sinh khai nhận, bản thân có quen biết nạn nhân trong quá trình làm ăn. Do túng thiếu tiền mua ma túy, Sinh đã lên kế hoạch giết anh Vềnh để cướp tài sản. Ngày 30/12/2020, Hù Văn Sinh chuẩn bị dao bấm, găng tay rồi liên hệ anh Má A Vềnh đi mua lợn. Trên đường vào xã Mường Mít, huyện Than Uyên, phát hiện lối rẽ lên núi vắng vẻ, Sinh đã lừa anh Vềnh đi vào lối này để tìm cơ hội sẽ gây án. Do đường xấu nên cả hai phải đi bộ vào. Lợi dụng lúc sơ hở, Sinh đã dùng khúc gỗ liên tiếp đập vào đầu nạn nhân. Khi anh Vềnh gục xuống, nhưng vẫn thở, Hù Văn Sinh tiếp tục dùng gậy đập, chọc, dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết rồi lục ví lấy đi hơn 14,1 triệu đồng. Sau khi gây án, Sinh bình tĩnh xóa mọi dấu vết tại hiện trường (lấy cây khô che giấu xác nạn nhân, ném điện thoại, mũ bảo hiểm, lồng sắt để đựng lợn). Ngày hôm sau, Sinh cùng vợ bỏ trốn về Hà Nội. Tháng 7/2021, TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử bị cáo Hù Văn Sinh về tội "Giết người", "Cướp tài sản". HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự. Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt bị cáo tổng mức hình phạt tử hình cho 2 tội danh. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, anh Má A Vềnh (SN 1998, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã từng bước thoát nghèo nhờ nghề buôn lợn giống. Cuộc sống của anh Vềnh cùng vợ và con nhỏ có lẽ sẽ trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc nếu không có chuyến đi định mệnh ngày cuối Đông năm 2020. Trưa ngày 30/12/2020, những cơn gió rít lên từng hồi, phả vào mặt người khiến ai nấy cũng phải co ro, xuýt xoa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đang thiu thiu trong giấc ngủ trưa, bất ngờ anh Vềnh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Không lâu sau đó, anh lấy đồ nghề, dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, anh Vềnh chỉ kịp nói với vợ rằng chạy đi mua lợn giống với một người quen, tranh thủ kiếm vài đồng chuẩn bị đón Tết. Tối muộn cùng ngày không thấy anh Vềnh trở về, người thân lo lắng gọi điện thì mất liên lạc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình đã tới Công an huyện Than Uyên trình báo về việc anh Vềnh mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 3/1/2021, cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh Vềnh tại một khu đồi vắng (thuộc địa phận bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên). Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi của CQĐT bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do vết cắt làm đứt tĩnh mạch cổ, đầu bị đập bằng vật tày cứng dẫn tới vỡ hộp sọ…Toàn bộ hơn 14 triệu đồng và điện thoại trên người nạn nhân "không cánh mà bay". Cái chết đầy thương tâm của anh Vềnh khi đó khiến người thân gần như suy sụp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hiện trường nơi xảy ra vụ án là khu vực giáp ranh, vắng vẻ nên không có nhân chứng. Hung thủ giết người là kẻ gian xảo, đã xóa gần như mọi dấu vết. Đấy là những trở ngại lớn nhất của CQĐT trong quá trình phá án. Lập tức, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được cơ quan chức năng xây dựng. Do làm nghề buôn bán lợn giống, nên hằng ngày anh Má A Vềnh tiếp xúc rất nhiều người. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong lúc vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc, thì các điều tra viên bất ngờ tiếp nhận một thông tin đặc biệt quan trọng từ chính người vợ của nạn nhân. Người phụ nữ này cho biết, trước khi rời khỏi nhà, anh Vềnh có thông tin đi cùng một người quen tên Sinh (cùng huyện Than Uyên) để mua lợn giống. Thông tin tưởng chừng như mơ hồ đó lại vô tình trở thành "mật mã" giúp CQĐT nhanh chóng vạch trần kẻ sát nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong quá trình sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên). Đây là đối tượng nghiện ma túy và có hành tung khá bí ẩn. Khi tiếp cận nơi ở của Sinh, các điều tra viên được biết, vợ chồng đối tượng này mới xuống Hà Nội không lâu. Lập tức, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin nhờ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội hỗ trợ, truy bắt nghi can. Tới ngày 5/1, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hù Văn Sinh. Tại CQĐT, Sinh khai nhận, bản thân có quen biết nạn nhân trong quá trình làm ăn. Do túng thiếu tiền mua ma túy, Sinh đã lên kế hoạch giết anh Vềnh để cướp tài sản. Ngày 30/12/2020, Hù Văn Sinh chuẩn bị dao bấm, găng tay rồi liên hệ anh Má A Vềnh đi mua lợn. Trên đường vào xã Mường Mít, huyện Than Uyên, phát hiện lối rẽ lên núi vắng vẻ, Sinh đã lừa anh Vềnh đi vào lối này để tìm cơ hội sẽ gây án. Do đường xấu nên cả hai phải đi bộ vào. Lợi dụng lúc sơ hở, Sinh đã dùng khúc gỗ liên tiếp đập vào đầu nạn nhân. Khi anh Vềnh gục xuống, nhưng vẫn thở, Hù Văn Sinh tiếp tục dùng gậy đập, chọc, dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết rồi lục ví lấy đi hơn 14,1 triệu đồng. Sau khi gây án, Sinh bình tĩnh xóa mọi dấu vết tại hiện trường (lấy cây khô che giấu xác nạn nhân, ném điện thoại, mũ bảo hiểm, lồng sắt để đựng lợn). Ngày hôm sau, Sinh cùng vợ bỏ trốn về Hà Nội. Tháng 7/2021, TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử bị cáo Hù Văn Sinh về tội "Giết người", "Cướp tài sản". HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự. Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt bị cáo tổng mức hình phạt tử hình cho 2 tội danh. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.