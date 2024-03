Loạt vụ tai nạn giao thông kinh hoàng từ đầu năm 2024 đến nay

Khởi tố tài xế xe container gây tai nạn làm chết 6 người: Chiều 5/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tân (SN 1985, quê Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, lúc 1h36 cùng ngày, tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tài xế Lê Văn Tân điều khiển xe đầu kéo va chạm với xe khách do tì xế Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang) điều khiển khiến 6 người tử vong. Đi thể dục sáng, 2 người bị xe tải tông tử vong: Sáng 5/3, trên tỉnh lộ 511 (đoạn qua địa phận xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) ba người đàn ông cùng ngụ ở xã Quảng Lưu đang đi bộ tập thể dục trên đường thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 36C-298.96 (chưa xác định được danh tính người điều khiển) đâm vào. Hậu quả, hai nạn nhân tử vong, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe khách Phương Trang vượt ẩu gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong: Trưa 3/3, tại địa bàn chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xe khách mang BKS 51B-307.45 của nhà xe Phương Trang do tài xế Võ Duy Tâm (SN 1982, trú tại TP HCM) điều khiển bất ngờ vượt xe container đang lưu thông cùng chiều nên đã va chạm với xe máy mang BKS 48AD-040.74 do em Phạm Thanh X. (SN 2008, học sinh trường THPT Phan Chu Trinh, ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, phía sau chở em Huỳnh Đăng Kh. (SN 2006, học cùng trường) lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả hai học sinh tử vong. Tai nạn giao thông 2 người tử vong tại chỗ: Tối 25/2, trên địa bàn xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, ô tô con mang BKS 82A-095.82 do Nguyễn Văn Du (44 tuổi), trú tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) điều khiển chở 3 người, bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 82F1-033.91 do A Thuê (20 tuổi) điều khiển, chở theo A Thom (14 tuổi) cùng trú tại thôn Đăk Kang Pêng, xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến A Thuê, A Thom tử vong tại chỗ. Ô tô va chạm xe máy đi ngược chiều trên cao tốc, bốn người tử vong: Chiều 14/2, xe chở rác do tài xế Nghiêm Văn Bắc, 33 tuổi, điều khiển di chuyển trên cao tốc hướng Lào Cai - Hà Nội. Đến đoạn qua TP Lào Cai, ô tô va chạm với hai xe máy (mỗi xe hai người) chạy ngược chiều. Bốn người tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Văn Hùng 13 tuổi, Trần Anh Minh 17 tuổi, Đặng Tuấn Anh 18 tuổi và Phàn Khánh Ngọc 15 tuổi, đều trú huyện Bát Xát. Tại hiện trường, hai xe máy vỡ nát, xe chở rác toác đầu. Hộ lan bằng sắt bị tông gãy. Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 cô gái tử vong tại chỗ: Chiều 12/2 (tức mùng 3 Tết) trên cầu vượt Phú Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tài xế N.Q.G. (SN 1984), trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 36A-923.xx xảy va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36B7-965.xx do 2 cô gái chở nhau lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy bị hất từ trên cầu rơi xuống gầm cầu giao cắt với đường sắt, tử vong tại chỗ. Ô tô khách va chạm xe máy, 2 người tử vong: Sáng 2/2, xe khách mang biển số 37F-005.42 do Hồ Tự Quý (SN 1984) cầm lái, di chuyển trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn Km540+990, qua thôn 8, xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), xe khách va chạm với xe máy BKS 38H6-3817, chở theo 2 người lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, ông N.M.T (SN 1943) và bà T.T.L (trú thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị văng xa nhiều mét dẫn tới tử vong. Xe tải va chạm xe máy rồi lao vào cửa hàng gội đầu, 4 người thương vong: Chiều 7/1, xe tải BKS: 90C-026.05 trong lúc đang lưu thông trên đường BT04 theo hướng từ xã Việt Lập đi xã Liên Chung (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 98B2-141.XX do anh Đ.V.C. (SN 1992) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại đó, xe tải tiếp tục lao vào một cửa hàng gội đầu ven đường, đâm vỡ cửa kính và khiến 3 nữ khách bị vùi dưới đống đổ nát. May mắn, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải.

