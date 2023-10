Loạt vụ CSGT bị tấn công khi đo nồng độ cồn

CSGT bị ném đá vào đầu: 19h45 ngày 23/10/2023, Đội CSGT Cát Lái (TP HCM) phát hiện Võ Trung Nghĩa (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) đi xe máy BKS 59M1-196.57 có biểu hiện không tỉnh táo nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả, Nghĩa vi phạm nồng cồn ở mức 0,775mg/lít khí thở. CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Nghĩa nhiều lần nài nỉ xin lấy xe không được nên đành ký tên vào biên bản vi phạm. Sau đó, Nghĩa dùng một cục đá ném về phía CSGT đang làm nhiệm vụ, trúng đầu Đại úy Phạm Tấn Thịnh làm vỡ mũ bảo hiểm và rách đuôi mắt phải. Dùng tay không tấn công CSGT: 21h40 ngày 14/9/2023, Tổ công tác của Cục CSGT, Bộ Công an kết hợp với Đội CSGT-TT, Công an TP. Hải Dương phát hiện Trần Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP. Hải Dương) điều khiển xe ô tô Honda CRV, biển số 34A-668.51 vi phạm với mức độ cồn đo được là 0,698 mg/l khí thở. Khi đồng chí Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục CSGT đang lập hồ sơ xử lý vi phạm, Hùng đã giật số giấy tờ trên rồi dùng tay trái đẩy, tay phải đấm vào ngực đồng chí Quân. Ngày 28/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội "Chống người thi hành công vụ".



Vào nhà dân lấy dao tấn công CSGT: Ngày 5/7/2023, Đặng Văn Đức, 31 tuổi bị Công an quận 12 (TP HCM) tạm giữ về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, Đức chạy xe có dấu hiệu say xỉn, bị tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn qua hơi thở, người này vi phạm 0,579mg/lít. Khi CSGT lập biên bản, Đức nhiều lần năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được chấp nhận nên vào nhà người dân lấy dao tấn công tổ công tác, làm một CSGT bị thương ở vai. Đức bị khống chế ngay sau đó. Có hơi men, tấn công CSGT: Ngày 26/5/2023, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Võ Văn Hùng (61 tuổi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, trước đó, Hùng đi xe máy thì bị lực lượng CSGT Công an thị xã Phước Long kiểm tra hành chính. Lúc này, Hùng có hơi men nên phản ứng lại tổ tuần tra, có hành vi chống đối và tấn công hai cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nên bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc.





Một ngày, hai vụ tấn công CSGT: 20h20 ngày 11/4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô (29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) đi xe máy, đến khu vực chốt đo nồng độ cồn thì bị hai CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh khiến xe đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và xây xước nhẹ. Khoảng 23h cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, khi bị kiểm tra nồng độ cồn, Vũ Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng Công an. Ngày 4/5/2023, 2 đối tượng trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm nồng độ cồn, dùng dao đâm CSGT: 20h50 ngày 15/5/2023, tại Km159 trên Quốc lộ 3 (đường Chiến thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn), Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại thành phố Bắc Kạn) điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra. Khi được thông báo vi phạm ở mức 0,943 mg/l khí thở, ông Minh không hợp tác và bỏ ra ngoài. 10 phút sau, tài xế này quay lại, áp sát Thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản, bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào mạng sườn trái Thiếu tá Kiệm, gây thương tích nặng. Ngay lập tức, Tổ công tác đã vô hiệu hóa, tước hung khí của tài xế Minh.



Bị dừng xe kiểm tra, tông vào CSGT: 21h ngày 4/5/2023, trong lúc ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị đối tượng Hồ Cao Thắng (sinh năm 1960, trú tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc) đâm thẳng vào người. Hậu quả, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy bị 2 vết thương hở ở tay phải và chân trái. Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng điều trị các vết thương. Qua kiểm tra, ông Hồ Cao Thắng có nồng độ cồn là 0,317 mg/lít khí thở.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT:

