Loạt quan chức “ê" danh vì tham nhà công vụ khi đã về hưu

Mới đây, bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT có đơn gửi Thủ tướng trình bày nguyện vọng xin giữ lại và tiếp tục thuê căn hộ nhà công vụ căn hộ 608 rộng 93m2, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội thu hút sự chú ý của dư luận. Nói về lý do với báo chí, bà Mai cho biết, khoảng tháng 5 vừa qua Bộ Xây dựng có thông báo đề nghị bà trả lại căn hộ công vụ ở chung cư Hoàng Cầu nên bà mới có đơn gửi Thủ tướng và Bộ xin được tiếp tục thuê và trả tiền như bấy lâu nay. Nếu không làm đơn mà cứ ở đó, đi ra đi vào người ta lại nói này nọ rất khó coi, đồng thời tránh lời dị nghị là chiếm dụng nhà công vụ khi đã hưu. Ảnh: Vnexpress Tuy nhiên, sau khi dư luận có một số ý kiến, gia đình bà Mai đã liên hệ với đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng để trả lại căn hộ. Hiện Bộ Xây dựng đang sắp xếp để kiểm kê, thực hiện các thủ tục tiếp nhận lại nhà công vụ theo quy định. Đáng chú ý, tại khu nhà công vụ Hoàng Cầu, hiện còn nhiều gia đình các cựu quan chức chưa trả lại nhà công vụ theo quy định. Ảnh: Vietnamnet Đầu năm 2020, 12 cựu quan chức cấp thứ trưởng cũng đồng loạt trả lại nhà công vụ tại chung cư CT1-CT2, khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ảnh: TP 12 cựu quan chức gồm bà N.H.L, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Đ. V. C. nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông P.V.V. nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông TVL, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Ông N.V.N. nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà N.T.TH.H. nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông L.V.Đ. nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà B.T.TH. nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Đ.Q.H. nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông H.V.A. nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông H.S.TH. nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; ông Đ.N.D. nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản. Việc trả nhà công vụ của 12 cựu quan chức trên xuất phát từ việc Bộ Xây dựng ký thông báo gửi 12 cựu quan chức yêu cầu trả lại nhà công vụ của Chính phủ tại chung cư CT1-CT2, khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: TP Điều đáng nói, thông báo đòi nhà đã được Bộ Xây dựng gửi tới 12 cựu quan chức này từ 2-3 lần nhưng họ vẫn chưa trả lại nhà công vụ. Sau đó báo chí lên tiếng về tình trạng các cựu quan chức này "chây ì" không trả lại nhà công vụ khi đã nghỉ hưu nhiều năm. Trong số các quan chức này, có vị cho rằng, không “chây ì” trả nhà công vụ vì chờ đề án bán hoá giá căn hộ này. Năm 2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ký văn bản thông báo gửi ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc trả lại nhà ở công vụ tại căn hộ số 1203, tầng 12, tháp B, nhà chung cư CT1 - CT2 (khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho đơn vị quản lý theo quy định. Sau đó, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có đơn gửi Bộ Xây dựng mong muốn gia hạn thời gian thuê thêm một năm (đến ngày 30/6/2018) hoặc được mua lại căn hộ nhà ở công vụ nhưng không được chấp thuận. Đến ngày 19/6/2017, ông Hà Hùng Cường đã làm thủ tục trả nhà công vụ. Cuối tháng 3/2017, Bộ Xây dựng cũng đã ra thông báo về việc trả lại nhà ở công vụ tại căn hộ số 505 tầng 5, tháp B, nhà chung cư CT1 - CT2, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Kim Thúy - nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam do hết tiêu chuẩn ở nhà công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. Bà Thuý cũng đã có đơn đề nghị để được tiếp tục thuê căn hộ 505, tại tháp B nêu trên hết thời hạn cho thuê tối đa 5 năm (từ năm 2014 đến năm 2019) do "có khó khăn về nhà ở". Năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh Chính phủ. Ngoài việc kiểm tra 5 trường hợp, nhà, đất cụ thể (trong đó có 1 căn nhà và 1 thửa đất bị yêu cầu thu hồi), Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kết luận về nhà công vụ cấp cho ông Truyền tại số 61, đường Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, năm 2004, ông Trần Văn Truyền được Cục Quản trị A, Ban Tài chính quản trị Trung ương hợp đồng với Văn phòng Chính phủ cho thuê nhà công vụ phòng số 607, B1, Khu nhà A, 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, với diện tích 95m2. Tháng 10/2011, ông Trần Văn Truyền nghỉ hưu theo chế độ. Đầu năm 2014, khi có thông tin, dư luận về thực hiện chế độ nhà công vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình thì ông Truyền mới đề nghị trả lại nhà. Vụ nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Hoàng Văn Nghiên sau 8 năm mới trả lại căn biệt thự được TP Hà Nội cho thuê với “giá bèo” từng thu hút sự chú ý của dư luận. Ông Nghiên được thành phố Hà Nội cho thuê căn biệt thư rộng hơn 400m2 ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) năm 2002 trong thời gian 3 năm sau đó được gia hạn thuê đến ngày 20/7/2007 với giá thuê chỉ có chưa đến 500.000 đồng/tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo các cơ quan của thành phố bố trí nhà ở để thu hồi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, tuy nhiên phải sau 8 năm "ồn ào”, cuối năm 2014, ông Hoàng Văn Nghiên mới chính thức trả lại cho thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông. Clip Vì sao cựu quan chức "chây ì" không trả nhà công vụ?. Nguồn: VTC Now

