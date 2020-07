Lộ mặt đối tượng cầm dao đâm cô gái tử vong tại chỗ ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Chiều 27/7 Công an thành phố Vinh ra thông báo truy tìm đối tượng giết cô gái tại khu vực Chợ Cửa Bắc, TP Vinh (Nghệ An) vào sáng 27/7/2020. Đồng thời, cơ quan công an cũng công bố hình ảnh để người dân nhận diện, báo tin.