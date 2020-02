Lộ danh tính người mạo danh Tuấn "khỉ" điện thoại hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Liên quan đến vụ “Nổ súng xới bạc 5 người tử vong” như đã thông tin, ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. (21 tuổi, ngụ Cà Mau) để làm rõ thông tin về việc mạo danh đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, là nghi phạm vụ án) gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dắt ra công an đầu thú.

Bước đầu, nam thanh niên này khai nhận có đọc báo về vụ án nghi phạm Tuấn Khỉ bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM. K. biết được số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nên đã gọi điện mạo danh là Tuấn Khỉ. Trong quá trình nói chuyện, S. nhờ hiệp sĩ này đưa đi đầu thú.

Thanh niên 21 tuổi ở tỉnh Cà Mau mạo nhận là Tuấn “Khỉ” đã gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Sau khi S. điện thoại xong thì vợ của S. la mắng nên anh này đã gỡ bỏ sim điện thoại vứt đi. Về nguyên nhân điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận là Tuấn Khỉ, S. khai là để chọc phá người này.

Như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, cả 2 liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy Nouvo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Hiện trường 2 vụ nổ súng khiến 5 người tử vong.

Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T. là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi anh T. đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết anh này rồi lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T. cũng là nghi phạm Tuấn.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói về việc có người điện tự nhận là Tuấn Khỉ nhờ dắt ra công an đầu thú.

Trong quá trình công an điều tra truy bắt Tuấn Khỉ thì chiều 1/2, có người gọi điện đến số máy của hiệp sĩ Hải, xưng danh là Tuấn bắn chết người ở Củ Chi. Anh Hải hỏi vì sao gọi thì đầu dây bên kia nói là biết anh qua vụ điều tra giết người ở Dầu Tiếng, nên gọi nhờ dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi ra đầu thú.

Người xưng danh Tuấn Khỉ hỏi nhóm anh Hải có bao nhiêu người, mặc đồ gì? Anh Hải nói 6 người và mặc áo gió. Người xưng Tuấn Khỉ yêu cầu anh Hải livestream trên kênh Youtube để xác thực.

Do vậy, anh Hải mới thực hiện đoạn livestream hơn 7 phút trên Youtube trước khi báo thông tin này đến công an.

Công an tỉnh Bình Dương điều tra xác định được người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vào chiều 1/2 không phải là Tuấn Khỉ.

Sáng 7/2, tại buổi họp giao ban báo chí, ông Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP HCM) đã chia sẻ thông tin về vụ án Lê Quốc Tuấn dùng súng gây ra vụ trọng án ngày 29 và 30/1 tại Củ Chi khiến 5 người chết, 1 người bị thương.

Ông Quang khẳng định khẩu súng AK mà Tuấn dùng để gây án không phải của lực lượng công an hay của Công an TP HCM. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí cho thấy không bị thiếu hụt, công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ.

Đại diện Công an TP HCM khẳng định sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm Tuấn "khỉ" sử dụng trong vụ án nổ súng bắn chết người ở Củ Chi trong quá trình điều tra. Hiện công an đang truy bắt Tuấn “Khỉ”.