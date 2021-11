Lĩnh án “ăn chặn hỏa táng”, Đường "Nhuệ" ngồi tù tổng bao năm?

Tối 18/11, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) mức án 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điểm a Khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 do “ăn chặn tiền hỏa táng". Trước đó, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã bị tòa án 2 cấp ở Thái Bình tuyên phạt tổng cộng 7 năm tù giam. Cụ thể, ngày 18/10, Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 1 năm tù giam về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” liên quan đến Công ty TNHH Lâm Quyết. Trong vụ án gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 18/8/2020, HĐXX TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình). Ngày 25/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan tới vụ hành hung anh Trịnh Ngọc Anh (nhân viên nhà xe Phúc Cường). Theo quy định tại Điều 56 BLHS năm 2015 quy định, tổng hợp hình phạt của nhiều bản án có 3 trường hợp: Trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang xét xử. Sau đó, tổng hợp với hình phạt của bản án trước đã có hiệu lực pháp luật. Thời gian chấp hành hình phạt của bản án trước sẽ được trừ vào hình phạt chung sau khi đã tổng hợp hình phạt. Nếu một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của bản án trước theo khoản 2 Điều 56 BLHS 2015. Theo Điều 55 BLHS 2015 về Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, khi xét xử cùng 1 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau: Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn. Như vậy tổng hợp với các bản án trước, Nguyễn Xuân Đường buộc chấp hành bản án lên đến 22 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ của Nguyễn Xuân Đường) bị tuyên 8 năm tù vụ Cưỡng đoạt tài sản trên. Tổng hợp hình phạt bị cáo Dương phải chấp hành là 12 năm 6 tháng tù (bao gồm hình phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên trong các vụ án trước đó). Bị cáo Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, con nuôi Đường “Nhuệ”) với vai trò người giúp sức nên cùng nhận mức án 12 năm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, Tiến "trắng" đã bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù giam (vụ dẫn người đập nát chân nam thanh niên ở huyện Đông Hưng nhận 3 năm tù, vụ xâm phạm Công ty TNHH Lâm Quyết nhận 1 năm tù và vụ chém lái xe khách ở huyện Vũ Thư nhận 8 năm tù). >>> Mời độc giả xem thêm video Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan. Nguồn: VTV24

