Lễ công bố Nghị quyết thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến , Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương…

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đã công bố Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13.2.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Đảng bộ, chính quyền thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ.

Huyện Quế Võ được thành lập tháng 8/1961 trên cơ sở sáp nhập hai huyện Quế Dương và Võ Giàng. Thị xã Quế Võ ngày nay có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Đại Xuân, Nhân Hòa, Phố Mới, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Việt Hùng và 10 xã: Châu Phong, Chi Lăng, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Phù Lãng, Việt Thống, Yên Giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Quế Võ-Bắc Ninh quê hương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; vùng đất giàu “truyền thống Khoa Bảng”. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Quế Võ đã có 61 vị đại khoa, nhiều Thượng thư, Trạng nguyên và Sứ thần nổi tiếng, làng Tiến sỹ Kim Đôi “áo đỏ, áo tía đầy triều”. Thời đại Hồ Chí Minh, có hàng trăm người con Quế Võ đã trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc ở các cấp, các ngành, nhiều tướng lĩnh tài ba, nhà khoa học, văn nghệ sỹ danh tiếng...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Quế Võ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: “Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa cho Đảng bộ, chính quyền thị xã Quế Võ.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Ninh nói chung, thị xã Quế Võ nói riêng cần phát huy tiềm năng lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, có hạ tầng kinh tế -xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh có tính kết nối cao, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Màn bắn pháo hoa chúc mừng thành lập thị xã Quế Võ.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị thị xã Quế Võ cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, nhất là giao thông, công nghệ thông tin; triển khai mạnh mẽ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thân thiện với doanh nghiệp và người dân. Từ đó, tạo bước đột phá về công nghiệp và dịch vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh, xứng tầm là vùng động lực phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Quế Võ cần tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, an toàn.

