Bắc Ninh: Festival “Về miền Quan họ-2023” nhiều hoạt động đặc sắc

Ngày 20/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo về chương trình Festival “Về miền Quan họ-2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.



Festival "Về miền Quan họ - 2023" gồm 30 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chương trình khai mạc chủ đề “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc” diễn ra vào 20h ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ có lễ đón nhận quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022.

Sự kiện này cũng giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa, độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, Ví giặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam Bộ (Bạc Liêu), Bài chòi Quảng Nam.

Chương trình hát Dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề "Sum họp trúc mai" diễn ra lúc 20h, ngày 26/2/2023 tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, TP.Bắc Ninh. Tại đây, công chúng sẽ được thưởng thức nội dung nghệ thuật đặc sắc, trình diễn ở khu vực sân khấu trên bờ, sân khấu nổi, thuyền rồng, kết hợp không gian sân khấu thực cảnh…

Nhiều biển giới thiệu Festival "Về miền quan họ - 2023" đặt tại điểm tại trung tâm TP.Bắc Ninh.

Chương trình do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh , nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đoàn ca kịch tỉnh Quảng Nam, Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, Nhà hát Cung đình Huế trình diễn.

Bên cạnh đó, chương trình không gian “Hành trình sắc màu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”, được diễn ra từ ngày 24-28/2, tại khu vực phía trước công viên Tượng đài Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Ninh, sẽ trình diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng, miền và địa phương trong ngày khai mạc.

Trong đó, một số hoạt động tiêu biểu gồm: Hội thi hát Dân ca Quan họ Xuân Quý Mão gắn với chương trình lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3; Hội Báo Xuân; Các hoạt động trải nghiệm đường phố; tổ chức một số trò chơi dân gian: Biểu diễn Múa rối nước làng Đồng Ngư; Thả diều, thổi cơm, bắt chạch trong chum, đập niêu…

Hình ảnh các liền anh, liền chị hát quan họ ở Hội Lim, Bắc Ninh.

Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, Festival “Về miền Quan họ-2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận đã khẳng định những thành tựu và sức sống của di sản văn hóa Quan họ vẫn luôn dược gìn giữ, phát triển tại cộng đồng.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vùng miền trong cả nước được UNESCO công nhận, cũng như kích cầu phát triển du lịch, tạo đà tăng trưởng sau đại dịch COVID -19.

Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

“Mỗi dịp lễ hội tỉnh Bắc Ninh thường đón từ 80.000-100.000 lượt du khách. Sự kiện Festival này chúng tôi ước tính có thể lượng khách sẽ còn cao hơn. Do vậy công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo du khách về dự lễ hội an toàn, tươi vui…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Festival “Về miền Quan họ” năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước và quốc tế về truyền thống văn hóa đặc sắc, gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh.