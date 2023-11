Lào Cai: Nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi hỗn chiến

Qua nắm thông tin trên địa bàn, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tổ công tác đặc biệt kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 14 đến 20 điều khiển xe gắn máy tháo biển số, bốc đầu, lạng lách, cầm dao tự chế với ý định gây rối trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

13 thanh thiếu niên bị triệu tập có hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và TP Lào Cai. Tại cơ quan công an, Triệu Nhất Quyết (SN 2007, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) - đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên khai nhận đã tự chế dao có gắn tuýp với mục đích tụ tập, bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường để quay các clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt tương tác. Khi các đối tượng đang tụ tập cùng đi giải quyết mâu thuẫn, bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, đưa về trụ sở công an.

Cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ tang vật gồm: 4 xe mô tô, 2 dao tự chế để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi triệu tập các đối tượng, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, giáo viên tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thường xuyên quản lý và định hướng việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin, hình ảnh xấu, độc hại.