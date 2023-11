Xác người dưới cống tố cặp vợ chồng sát thủ mang danh "nhà giáo"

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 8/5/2013, người dân phát hiện một bao tải nổi lập lờ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực cống nước thải thuộc phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình. Lại gần, người dân tá hỏa khi thấy bên trong có xác người chết đang phân hủy mạnh. Sự việc lập tức được cấp báo tới cơ quan chức năng. Khẩn trương vào cuộc, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1952, trú ở phố 2, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình). (Cống thoát nước nơi phát hiện thi thể bà M.) Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết trong tư thế bị trói hai tay, ở chân và tay có buộc 4 viên gạch, đầu nạn nhân có 2 vết tụ máu, hộp sọ bị vỡ dài 7cm. Người nhà cho biết, vào ngày 26/1/2013, bà M. ra khỏi nhà giải quyết công việc và không thấy trở về, điện thoại từ đó cũng không liên lạc được. Gia đình bà M. đã tổ chức đi tìm, nhưng không thấy nên đã báo cáo vụ mất tích bí ẩn đến cơ quan công an. Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã lập ban chuyên án để truy tìm hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị M. Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân cho thấy, bà M. góa chồng, sống đơn thân do con cái đều có gia đình riêng, kinh tế khá giả. Sau khi chồng mất, người phụ nữ này được thừa hưởng một khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng và dùng tiền đó để cho vay kiếm lãi sinh nhai. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong số những người vay nợ của bà M., con nợ lớn nhất là vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979) và vợ là Hoàng Thị Hoa (SN 1984) quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với số tiền vay trên 650 triệu đồng. Lập tức Cơ quan Điều tra đã triệu tập vợ chồng Hiệp đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác, vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp và Hoàng Thị Lư đã thú nhận hành vi giết bà Nguyễn Thị M tối 26/1/2013 sau đó mang xác thả xuống cống nhằm phi tang, mục đích giết người để “xù” nợ.. Được biết, Nguyễn Quang Hiệp là giáo viên dạy hợp đồng môn thể dục tại một trường THCS, còn vợ Hiệp làm nghề buôn bán tự do, vợ chồng mới cưới nhau vài năm, hiện có một con đầu lòng 2 tuổi. Tuy quê ở huyện Hoa Lư, nhưng vợ chồng Hiệp thuê trọ ở phố Tân Văn (TP. Nình Bình), cuộc sống rất vất vả. Muốn“đổi đời” nhanh, vợ chồng Hiệp quyết định vay nóng để đầu tư mua một mảnh đất ở khu đô thị mới trong TP Ninh Bình, mục đích để bán lại hưởng tiền chênh lệch. Qua người quen, vợ chồng Hiệp tiếp cận bà Nguyễn Thị M. để xin vay nóng, tính lãi ngày. Biết Hiệp làm giáo viên ở một trường THCS trên địa bàn TP. Ninh Bình nên bà M. yên tâm, tin tưởng cho vay 650 triệu với lãi suất 9%. Nhưng số vợ chồng Hiệp đen đủi đúng như câu “chó cắn áo rách”, sau khi vay với giá “cắt cổ” để mua đất thì bất động sản đóng băng, đất xuống giá thảm hại, bán không ai mua, trong khi tiền lãi leo thang chóng mặt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thời gian đầu, vợ chồng Hiệp trả lãi đầy đủ, nhưng những tháng tiếp theo không thấy trả lãi, bà M. sốt ruột gọi điện thúc giục liên tục. Ban đầu vợ chồng Hiệp cố tìm cách “hoãn binh” nhưng cũng không thể trốn nợ được lâu. Thực tế, Hiệp làm giáo viên dạy hợp đồng môn thể dục, lương tháng chỉ vỏn vẹn 500 ngàn đồng, hoàn toàn không dạy thêm dạy nếm được gì. Lư làm nghề tự do, lại phải nuôi con nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhận thấy không có khả năng thanh toán số nợ cho bà M., lại thấy bà chủ nợ sống đơn thân nên vợ chồng Hiệp và Lư bàn nhau sát hại chủ nợ để xù món nợ 650 triệu và số tiền lãi hơn 200 triệu đồng, tổng số tiền là hơn 850 triệu đồng. Kế hoạch gây án được đôi vợ chồng sát thủ chuẩn bị rất tỉ mỉ: Chúng chuẩn bị sẵn chày sắt để đập đầu nạn nhân, mua sẵn bao tải, túi ni lông cỡ lớn để đựng xác nạn nhân mang đi phi tang.(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xong xuôi, khoảng 18h ngày 26/1, vợ chồng Hiệp gọi điện cho bà M. đến phòng trọ ở số 2, phố Tân Văn, TP. Ninh Bình để trả nợ và dặn bà Mai mang theo giấy nợ cùng sổ đỏ miếng đất ở TP. Ninh Bình mà vợ chồng Hiệp và Lư đứng tên. Nghĩ Hiệp là giáo viên, làm ăn đàng hoàng nên bà M. tin tưởng, một mình đến nơi hẹn. Tới nơi, Lư dẫn bà M. vào buồng để giải quyết dứt điểm nợ nần còn Hiệp đi phía sau cầm chày đập vào đầu bà M. khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi sát hại bà M., vợ chồng Hiệp dùng dây thắt quanh cổ nạn nhân, trói tay, chân rồi cho vào bao tải và bọc kín bằng một túi ni lông lớn để tránh máu chảy ra ngoài. Bọn chúng còn tàn độc buộc gạch đá vào xác nạn nhân để chắc chắn thi thể bà M. bị chìm sâu, không ai phát hiện ra rồi mới dùng xe máy chở tới một cống nước thải gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sâu tới 15 m, ném thi thể nạn nhân xuống đó. Xong xuôi, cặp vợ chồng sát thủ vẫn đi làm bình thường, tiếp tục nghe ngóng và yên tâm khi nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa ai phát hiện ra hành vi phạm tội của chúng. Sau này, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hiệp tử hình và Hoàng Thị Lư 30 năm tù.

