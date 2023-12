Lạng Sơn: Khai trừ ra khỏi Đảng, cảnh cáo, khiển trách với 3 đảng viên

Ngày 13/9/2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can: Lại Thị Vân, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Lạng Sơn và Nguyễn Trung Kiên, chuyên viên của phòng này. Các bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến sai phạm tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha.

Dự án khu đô thị mới Mai Pha có quy mô hơn 90ha, thực hiện theo hợp đồng giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH Hà Sơn.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn ở Lạng Sơn có một số sai sót như: thống kê đất lúa không chính xác; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất sân bay Mai Pha cho người dân; trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm.