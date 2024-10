Công an Quận 1 bắt cướp nhanh, trả tài sản cho khách du lịch

Công an Quận 1, TP HCM đã bắt người phạm tội quả tang “Cướp giật tài sản” và tiến hành xử lý theo quy định đối với 02 đối tượng Huỳnh Quốc Hùng, sinh năm 1985 và Trương Ngọc Phong, sinh năm 1983 cùng ngụ Quận 8, TPHCM.



Trước đó, khoảng 12h ngày 17/10, Hùng điều khiển xe máy chở theo Phong đến khu vực trước nhà số 55 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Khi nhìn thấy 02 người nước ngoài đang đi bộ để băng qua đường, Hùng đã áp sát để Phong giật sợi dây chuyền trên cổ của anh Fahrner Sascha, quốc tịch Đức vừa cùng bạn đến TP HCM du lịch. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản, cả hai nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng cướp tài sản người nước ngoài bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: CA

Vào thời điểm trên, Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 đang trên đường tuần tra phát hiện sự việc nên lập tức truy đuổi. Công an được sự hỗ trợ từ người dân nên đã nhanh chóng bắt giữ được Hùng, Phong cùng vật chứng đưa về Công an phường Nguyễn Cư Trinh lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 02 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Công an Quận 1 đã phối hợp Viện kiểm sát Quận 1 tiến hành các hoạt động thực nghiệm điều tra, đối chất giữa Hùng và Phong, kết quả phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Công an Quận 1 đã kịp thời trao trả tài sản lại cho du khách người Đức. Ảnh: CA

Hùng có 03 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Phong có 02 tiền sự cai nghiện ma túy, 01 tiền án trộm cắp tài sản. Đồng thời qua kiểm tra nhanh, cả 02 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tối cùng ngày 17/10, Công an Quận 1 đã kịp thời trao trả tài sản lại cho nạn nhân và nhận được sự đánh giá cao du khách người Đức.

Công an Quận 1 đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.