Loại rau được mệnh danh “nữ hoàng” chống ung thư, giúp thanh nhiệt

Theo chuyên gia dinh dưỡng, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Ảnh Internet Rau lang có hàm lượng chất xơ rất cao cùng nhiều chất dinh dưỡng nên có khả năng phòng ngừa và điều trị được khá nhiều bệnh lý. Ảnh Internet Giảm nguy cơ loãng xương: Vitamin K có trong rau lang là cân bằng hàm lượng canxi có trong xương. Bằng việc kết hợp vitamin K với vitamin D, quá trình hình thành xương sẽ đạt hiệu quả cao hơn, vết gãy ở xương cũng nhanh chóng được hồi phục. Ảnh Internet Thanh nhiệt, giải độc: Rau lang có khả năng làm mát và thanh nhiệt hiệu quả. Chất diệp lục có trong loại rau này không chỉ hỗ trợ làm sạch máu mà còn giúp loại bỏ bớt độc tố bên trong cơ thể. Ảnh Internet Chống ung thư: Thân cây khoai lang rất giàu các nguyên tố vi lượng, có khả năng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Ảnh Internet Phòng bệnh tiểu đường: Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết. Không những thế, đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Ảnh Internet Ngăn ngừa táo bón: Đặc trưng của rau lang là vị ngọt, tính mát cùng nhiều chất xơ sẽ làm tăng khả năng nhuận tràng của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, lá rau lang chứa khoảng 1.95 - 1.97% chất nhựa tẩy, có tác dụng điều trị chứng táo bón chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh Internet Chống oxy hóa: Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione - một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Ảnh Internet Cải thiện tình trạng béo phì: Cây rau khoai lang chứa rất ít tinh bột và nhiều chất xơ nên rất phù hợp với những người bị thừa cân, béo phì. Bổ sung rau lang vào chế độ ăn kiêng vừa làm giảm cảm giác thèm ăn, vừa cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ảnh InternetXem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc| VTV24

