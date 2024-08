Lâm Đồng: Bò chết hàng loạt do virus mang tên: “Pestivirus tauri“

Chiều 14/8, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã có báo cáo về nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong những ngày qua. Kết luận được đưa ra căn cứ trên triệu chứng lâm sàng, mổ khám kiểm tra bệnh tích, kết quả xét nghiệm và giải trình tự gen trên đàn bò. Công tác kiểm tra được thực hiện với cả những cá thể bị nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh.



Cục Thú y bước đầu kết luận, nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng là do bò bị nhiễm virus tên "pestivirus tauri" sau khi tiêm vaccine phòng viêm da nổi cục của Công ty Navetco. Bệnh tiêu chảy do virus ở bò xảy ra chủ yếu trên bò sữa - loại bò này nhạy cảm với thay đổi môi trường nuôi dưỡng, thời tiết và có sức đề kháng yếu hơn so với bò thịt. Đến thời điểm này, đã có 560 con bò sữa khỏi bệnh, số bò còn lại đang được điều trị và có dấu hiệu phục hồi tốt.

Virus "pestivirus tauri" là nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại Lâm Đồng trong những ngày qua.

Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, bệnh tiêu chảy xuất hiện trên đàn bò sữa tại hai huyện huyện Đơn Dương và Đức Trọng từ ngày 26/7 đến nay. Đàn bò của người dân liên tục tiêu chảy, sốt, xuất huyết tiêu hóa rồi chết. Theo phản ánh của người dân, đàn bò của họ bị bệnh sau khi được tiêm ngừa vaccine viêm da nổi cục. Tại thời điểm đó, người dân tạm xác định nguyên nhân đàn bò sữa bị bệnh có thể do họ đã tiêm vaccine viêm da nổi cục.

Cơ quan chuyên môn giải phẫu, lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn bò.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành cách ly, thiêu hủy những cá thể bò bị bệnh.

Trước tình hình trên, tỉnh Lâm Đồng đã phải cử cơ quan chuyên môn vào cuộc điều tra đồng thời gửi báo cáo về Bộ NN&PTNT. Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Cục trưởng Cục thú y (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Long đã trực tiếp vào kiểm tra, làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành địa phương có đàn bò sữa bị bệnh.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp kiểm tra đàn bò bị bệnh tiêu chảy tại tỉnh Lâm Đồng.

Để kịp thời cứu chữa đàn bò cho người dân, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực phối hợp với Cục thú y (Bộ NN&PTNT) đưa mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Bên cạnh đó nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị cho đàn bò đang nhiễm bệnh.

Việc Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng các cơ quan chuyên môn tìm ra virus tên "pestivirus tauri" trong mẫu bệnh phẩm của đàn bò sẽ góp phần giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị đúng nhất cho đàn bò sữa của người dân tại Lâm Đồng trong thời gian tới.