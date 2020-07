Lái xe Grab bị cướp đâm và những vụ sát hại tài xế gây chấn động

Cố chở thêm cuốc khách lúc 2h sáng, tài xế Grab bị cướp đâm: Ngày 28/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trường hợp bệnh nhân N.V.Q (36 tuổi, quê ở xã Minh An, Văn Chấn, Yên Bái) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, khoảng 2h ngày 19/7, anh Quyết là tài xế lái xe ôm công nghệ GrabBike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê Đuống, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân. Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân đã gọi cấp cứu đưa anh Quyết đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Rồi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để chữa trị. Sinh viên 18 tuổi chạy Grab bị sát hại: Tối 26/9/2019, Nguyễn Cao S. (18 tuổi, ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội), hành nghề tài xế Grab đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ S. nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. và người bạn cùng phòng tên L. về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn "Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế". Sau khi không thấy nam sinh này trở về và đi học, bạn cùng phòng đã thông báo cho người nhà của S. Theo những hình ảnh và thông tin nạn nhân gửi về, gia đình nạn nhân và cơ quan công an tìm thấy thi thể S. lúc gần 18h ngày 28/9/2019 tại bãi đất hoang cỏ mọc um tùm ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Nạn nhân được xác định có thương tích trên cơ thể, tài sản gồm xe máy trị giá hơn 40 triệu đồng cùng điện thoại đã biến mất. Hung thủ được xác định là Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái. Tài xế Grab bị giết hại dã man ở quận 12: Sáng sớm 25/6/2019, người dân gười dân đi tập thể dục thì phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm sát bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08 (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM) nên lại gần kiểm tra. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện nam thanh niên này đã tử vong nên trình báo công an đến xử lý. Theo người dân, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo GrabBike nghi là tài xế xe ôm công nghệ. Theo cơ quan chức năng, nhận định ban đầu nghi ngờ đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản nên Công an quận 12 đã báo lên Phòng cảnh sát hình sự công an TP HCM phối hợp điều tra làm rõ. Hiện công an đang trích xuất camera để truy tìm các nghi can trong vụ việc để điều tra làm rõ. Hỏi bạn gái thích xe gì, rồi giết tài xế Grab cướp xe: Tháng 10/2018, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Hồ sơ vụ án thể hiện Lê Minh Thuận (SN 2003) là người làm công trong một tiệm vàng bạc tại Bình Chánh. Do muốn có một chiếc xe máy để đi lại nên Thuận nảy sinh ý định sẽ dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ Grab để cướp xe. Ngày 18/10/2018. Thuận nhắn tin cho bạn gái hỏi bạn thích xe gì. Cô gái trả lời thích xe Yamaha hiệu Exciter nên Thuận càng quyết tâm thực hiện hành vi cướp xe. Hôm sau, Thuận đi xe buýt đến Bến xe Miền Tây, mua một con dao rồi ngồi uống cafe ở lề đường quan sát. Thuận phát hiện anh Hào vừa chở khách vào bến xe nên chọn xe anh này để cướp. 2 đối tượng giết tài xế Grab, cướp xe: Khoảng 21h ngày 30/7/2018, một số người dân ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương thấy một tài xế chạy xe hiệu Exciter mặc đồng phục Grab chở 2 thanh niên, đi từ đường lớn vào một con hẻm nhỏ, vắng người, gần trạm thu phí Tân Ba. Khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên này chạy xe của nạn nhân vọt ra khỏi hẻm. Riêng nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thoi thóp. Nạn nhân bị đâm 2-3 nhát vùng hông, bị mất máu rất nhanh. Công an đến hiện trường nhanh chóng nhưng nạn nhân đang nguy kịch nên không thể cung cấp lời khai chi tiết. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Xem thêm video: Dựng hiện trường vụ sát hại tài xế Grab. Nguồn: VTC Now.

