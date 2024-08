Lai Châu: Bắt 2 anh em vận chuyển 9 bánh heroin nhận 100 triệu

Ngày 19/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập lực lượng CAND. Vào lúc 19h30, ngày 17/8, tại Km7+200, thuộc địa phận bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu (PC04) chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Giàng A Bình (SN 2002, nơi cư trú: Bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, Điện Biên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Vật chứng thu giữ là 9 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Mở rộng điều tra cùng ngày, CQCSĐT(PC04) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng liên quan: Giàng A Minh, sinh năm 2004 cư trú cùng bản với Chính (Hai đối tượng là anh em).

Quá trình điều tra, hai đối tượng đã nhận hành vi phạm tội. Qua Facebook Bình quen một đối tượng bên Lào. Ngày 15/8, người này gọi cho Bình nói có 9 bánh về đến biên giới giáp Mường Mươn và bảo Bình lên nhận mang sang Lai Châu để bán, sẽ được trả 100 triệu. Bình đồng ý và một mình lên bờ suối giáp biên giới Việt Lào nhận trực tiếp 9 bánh heroin, sau đó mang ma túy về và gọi cho em trai là Giàng A Minh cùng vận chuyển sang Lai Châu cất giấu để tiêu thụ. Bình hứa sau khi bán được sẽ cho Minh 50 triệu, cả hai cùng nhau vận chuyển đi tiêu thụ. Ngày 17/8, trong khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện bắt quả tang.