Lại 1 “quan lớn” tuột xích vì ngủ với người không phải vợ mình

Ngày 25/7, Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An cho biết đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà N.T.T, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Lý do, ông Minh và bà T. có quan hệ bất chính, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu… UBND huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức chức vụ Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Minh. Còn phía Ban chấp hành Hội nông dân huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức bà T. Trước đó, ngày 20/7, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương nhận được đơn nặc danh tố cáo ông Minh quan hệ bất chính với bà T. Đơn nặc danh được gửi kèm USB chứa clip ghi cảnh hai người quan hệ tình dục trong phòng. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương vào cuộc, kết luận nội dung đơn tố cáo trên là có thật. Được biết, ông Minh năm nay 52 tuổi, bà T. 30 tuổi, cả hai người đều đã có gia đình riêng. Sự việc Chủ tịch xã Thanh Chi (Thanh Chương, Nghệ An) quan hệ bất chính bị mất chức làm dư luận nhớ đến loạt vụ việc tương tự xảy ra thời gia qua. Cụ thể, ngày 13/7, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Hiếu (43 tuổi, Đội trưởng Quản lý thị trường số 6, thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang) do có quan hệ bất chính. Ông Hiếu bị kỷ luật sau khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng về việc bị tố cáo quan hệ nam nữ bất chính với một phụ nữ đã có chồng. Qua xác minh, vi phạm của ông Hiếu phải đến mức thi hành kỷ luật. Trước đó, ông N.T.T (ngụ phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có đơn gửi đến Cục Quản lý thị trường Tiền Giang và Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tiền Giang tố cáo ông Nguyễn Trung Hiếu có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông là bà NTXH. Theo đơn tố cáo, hơn một năm qua, ông Hiếu và bà H. đã có mối quan hệ như vợ chồng khiến cuộc hôn nhân giữa ông T. và vợ rạn nứt, dẫn đến ly hôn. Theo ông T, ông Hiếu đã vi phạm Luật hôn nhân gia đình và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nữ bí thư Huyện đoàn bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm lối sống: Ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, do vi phạm đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Hà. Trước đó, bà Nguyễn Thị Hà bị chồng mình là ông T.X.C. (trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, vì cho rằng bà Hà đã vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể trong đơn tố cáo, ông C. nêu năm 2006, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà trên tinh thần tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo ông C. tìm hiểu và xác minh thì 2 trong số 3 người con không phải là con của ông. Lộ clip "nóng" với nữ sinh viên, Cục trưởng Cục THADS được cho nghỉ việc: Ngày 22/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS) đã cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Đức Biên, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang. Trước đó, cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội lan truyền 4 clip (mỗi đoạn dài 3 phút) ghi lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ trong resort được cho là ở TP Cần Thơ. Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều người dân, cán bộ tỉnh Hậu Giang nhận ra người nam trong clip giống lãnh đạo một ngành ở tỉnh này. UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã phối hợp với cơ quan công an và các ngành chức năng vào cuộc làm rõ danh tính của 2 nhân vật nam và nữ trong nhiều đoạn clip "nóng" này. Kết quả, nhân vật nam trong các clip được xác định là nguyên Cục THADS tỉnh Hậu Giang, còn người nữ (21 tuổi, quê Đồng Tháp, là một sinh viên đang học đại học tại TP Cần Thơ) từng lọt vào tốp một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh ở miền Tây. Đến tháng 4/2020, ông Biên bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo. Bí thư thị trấn ở Bạc Liêu ngoại tình phụ nữ có chồng: Ngày 15/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kỷ luật đối với ông Trần Văn Sách - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào bằng hình thức khiển trách. Ông Sách bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân. Trước đó, một người phụ nữ ở huyện Đông Hải tố cáo ông Sách có hành vi ngoại tình, quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. UB Kiểm tra Huyện uỷ Đông Hải đã thẩm tra xác minh thông tin và các file ghi âm do người tố cáo cung cấp nhưng xác định chưa đủ cơ sở kết luận ông Sách có hành vi quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, xét về bản chất sự việc và các chứng cứ có liên quan cho thấy giữa ông Sách và người phụ nữ có quan hệ tình cảm gần gũi, thân mật trên mức tình cảm bình thường. Từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn, hệ lụy liên tiếp xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình người khác, gây dư luận lớn trong xã hội, địa phương và đơn vị ông Sách công tác. Xem thêm video: Chồng bắt quả tang vợ 40 tuổi quan hệ bất chính với kỹ sư 35 tuổi. Nguồn: Tin tức 24h.

Ngày 25/7, Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An cho biết đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà N.T.T, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Lý do, ông Minh và bà T. có quan hệ bất chính, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu… UBND huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức chức vụ Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Minh. Còn phía Ban chấp hành Hội nông dân huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức bà T. Trước đó, ngày 20/7, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương nhận được đơn nặc danh tố cáo ông Minh quan hệ bất chính với bà T. Đơn nặc danh được gửi kèm USB chứa clip ghi cảnh hai người quan hệ tình dục trong phòng. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương vào cuộc, kết luận nội dung đơn tố cáo trên là có thật. Được biết, ông Minh năm nay 52 tuổi, bà T. 30 tuổi, cả hai người đều đã có gia đình riêng. Sự việc Chủ tịch xã Thanh Chi (Thanh Chương, Nghệ An) quan hệ bất chính bị mất chức làm dư luận nhớ đến loạt vụ việc tương tự xảy ra thời gia qua. Cụ thể, ngày 13/7, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Hiếu (43 tuổi, Đội trưởng Quản lý thị trường số 6, thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang) do có quan hệ bất chính. Ông Hiếu bị kỷ luật sau khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng về việc bị tố cáo quan hệ nam nữ bất chính với một phụ nữ đã có chồng. Qua xác minh, vi phạm của ông Hiếu phải đến mức thi hành kỷ luật. Trước đó, ông N.T.T (ngụ phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có đơn gửi đến Cục Quản lý thị trường Tiền Giang và Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tiền Giang tố cáo ông Nguyễn Trung Hiếu có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông là bà NTXH. Theo đơn tố cáo, hơn một năm qua, ông Hiếu và bà H. đã có mối quan hệ như vợ chồng khiến cuộc hôn nhân giữa ông T. và vợ rạn nứt, dẫn đến ly hôn. Theo ông T, ông Hiếu đã vi phạm Luật hôn nhân gia đình và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nữ bí thư Huyện đoàn bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm lối sống: Ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, do vi phạm đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Hà. Trước đó, bà Nguyễn Thị Hà bị chồng mình là ông T.X.C. (trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, vì cho rằng bà Hà đã vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể trong đơn tố cáo, ông C. nêu năm 2006, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà trên tinh thần tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo ông C. tìm hiểu và xác minh thì 2 trong số 3 người con không phải là con của ông. Lộ clip "nóng" với nữ sinh viên, Cục trưởng Cục THADS được cho nghỉ việc: Ngày 22/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS) đã cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Đức Biên, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang. Trước đó, cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội lan truyền 4 clip (mỗi đoạn dài 3 phút) ghi lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ trong resort được cho là ở TP Cần Thơ. Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều người dân, cán bộ tỉnh Hậu Giang nhận ra người nam trong clip giống lãnh đạo một ngành ở tỉnh này. UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã phối hợp với cơ quan công an và các ngành chức năng vào cuộc làm rõ danh tính của 2 nhân vật nam và nữ trong nhiều đoạn clip "nóng" này. Kết quả, nhân vật nam trong các clip được xác định là nguyên Cục THADS tỉnh Hậu Giang, còn người nữ (21 tuổi, quê Đồng Tháp, là một sinh viên đang học đại học tại TP Cần Thơ) từng lọt vào tốp một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh ở miền Tây. Đến tháng 4/2020, ông Biên bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo. Bí thư thị trấn ở Bạc Liêu ngoại tình phụ nữ có chồng: Ngày 15/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kỷ luật đối với ông Trần Văn Sách - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào bằng hình thức khiển trách. Ông Sách bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân. Trước đó, một người phụ nữ ở huyện Đông Hải tố cáo ông Sách có hành vi ngoại tình, quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. UB Kiểm tra Huyện uỷ Đông Hải đã thẩm tra xác minh thông tin và các file ghi âm do người tố cáo cung cấp nhưng xác định chưa đủ cơ sở kết luận ông Sách có hành vi quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, xét về bản chất sự việc và các chứng cứ có liên quan cho thấy giữa ông Sách và người phụ nữ có quan hệ tình cảm gần gũi, thân mật trên mức tình cảm bình thường. Từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn, hệ lụy liên tiếp xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình người khác, gây dư luận lớn trong xã hội, địa phương và đơn vị ông Sách công tác. Xem thêm video: Chồng bắt quả tang vợ 40 tuổi quan hệ bất chính với kỹ sư 35 tuổi. Nguồn: Tin tức 24h.