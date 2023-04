La liệt biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị mới trên con đường “tỷ đô“

Dạo quanh Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhiều người ngỡ ngàng với bức tranh thực tế tại một trong những "sân chơi" bất động sản đình đám bậc nhất khu vực miền Trung. Homeland Paradise Village, một dự án từng được ca ngợi là khu đô thị 4.0 đầu tiên tại Quảng Nam lọt vào top 10 dự án quốc gia với sự hiện đại cũng như thân thiện với môi trường. Hệ thống xe điện đưa đón khách tham quan biệt thự, đất nền ngày nào, và dự kiến dùng để đưa đón cư dân ra vào nội khu, đang nằm phơi nắng. Thêm vài bước chân là la liệt biệt thự dang dở hiện ra trước mắt. Homeland Paradise Village từng được giới thiệu là một siêu phẩm ngay giữa lòng Nam Đà Nẵng được xây dựng theo phong cách cổ kính Hội An. Dự án từng được xem là mang vị thế độc tôn "kề giang cận hải" khi nằm trong quần thể resort bãi biển, chạy dọc tuyến đường "tỷ đô" Đà Nẵng-Hội An. Giới bất động sản từng ca ngợi đây là một tác phẩm kiến trúc tinh xảo được thiết kế theo phong cách hoài cổ, nằm trong top những dự án có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Nhưng hiện thực lại khá ... phũ phàng, ngoài lớp sơn màu vàng "bắt mắt" thì chưa thể hình dung dãy biệt thự này sẽ đáng "đồng tiền bát gạo" thế nào. Bên cạnh loạt biệt thự đã được "tô vàng" là dãy cọc bê tông cốt thép đã bắt đầu gỉ sét lởm chởm, ngổn ngang giữa những tòa nhà mới "đổ sàn". Nhiều hạng mục bỏ hoang lâu ngày biến thành ao tù chứa nước mưa, nơi nuôi muỗi. Cạnh đó là la liệt các dãy nhà liền kề mới được xây thô, gạch vỡ còn ngổn ngang. Khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu đến khó tin tại một trong những dự án bất động sản "đình đám" nhất khu đô thị này. Homeland Paradise Village từng được giới thiệu là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống nước ion đạt chuẩn thế giới với công nghệ đến từ Mỹ tốt cho sức khỏe và tế bào da, được áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Nhưng tất cả mới chỉ nằm trên giấy. Nhiều người "lịm tim" với những lời có cánh của giới bất động sản khi ca ngợi dự án có vị trí đắc địa và lối kiến trúc xây dựng mang đậm phong cách của một Hội An hiện đại, trẻ trung, năng động với nhiều không gian xanh đem lại một cuộc sống thuần khiết và thân thiện với môi trường. Nhưng thực tế lại rất khác, dự án trăm tỷ ở một khu đô thị mới đang dần trở nên hoang phế. Dự án từng được kỳ vọng là một tuyệt phẩm kiến trúc, được xây dựng theo phong cách châu Âu, tái dựng mô hình thu nhỏ thành phố hiện đại, nhưng có lẽ giữa kỳ vọng và hiện thực là một khoảng cách quá xa. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ (Nguồn: Kienthucnet):

Dạo quanh Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhiều người ngỡ ngàng với bức tranh thực tế tại một trong những "sân chơi" bất động sản đình đám bậc nhất khu vực miền Trung. Homeland Paradise Village, một dự án từng được ca ngợi là khu đô thị 4.0 đầu tiên tại Quảng Nam lọt vào top 10 dự án quốc gia với sự hiện đại cũng như thân thiện với môi trường. Hệ thống xe điện đưa đón khách tham quan biệt thự, đất nền ngày nào, và dự kiến dùng để đưa đón cư dân ra vào nội khu, đang nằm phơi nắng. Thêm vài bước chân là la liệt biệt thự dang dở hiện ra trước mắt. Homeland Paradise Village từng được giới thiệu là một siêu phẩm ngay giữa lòng Nam Đà Nẵng được xây dựng theo phong cách cổ kính Hội An. Dự án từng được xem là mang vị thế độc tôn "kề giang cận hải" khi nằm trong quần thể resort bãi biển, chạy dọc tuyến đường "tỷ đô" Đà Nẵng-Hội An. Giới bất động sản từng ca ngợi đây là một tác phẩm kiến trúc tinh xảo được thiết kế theo phong cách hoài cổ, nằm trong top những dự án có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Nhưng hiện thực lại khá ... phũ phàng, ngoài lớp sơn màu vàng "bắt mắt" thì chưa thể hình dung dãy biệt thự này sẽ đáng "đồng tiền bát gạo" thế nào. Bên cạnh loạt biệt thự đã được "tô vàng" là dãy cọc bê tông cốt thép đã bắt đầu gỉ sét lởm chởm, ngổn ngang giữa những tòa nhà mới "đổ sàn". Nhiều hạng mục bỏ hoang lâu ngày biến thành ao tù chứa nước mưa, nơi nuôi muỗi. Cạnh đó là la liệt các dãy nhà liền kề mới được xây thô, gạch vỡ còn ngổn ngang. Khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu đến khó tin tại một trong những dự án bất động sản "đình đám" nhất khu đô thị này. Homeland Paradise Village từng được giới thiệu là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống nước ion đạt chuẩn thế giới với công nghệ đến từ Mỹ tốt cho sức khỏe và tế bào da, được áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Nhưng tất cả mới chỉ nằm trên giấy. Nhiều người "lịm tim" với những lời có cánh của giới bất động sản khi ca ngợi dự án có vị trí đắc địa và lối kiến trúc xây dựng mang đậm phong cách của một Hội An hiện đại, trẻ trung, năng động với nhiều không gian xanh đem lại một cuộc sống thuần khiết và thân thiện với môi trường. Nhưng thực tế lại rất khác, dự án trăm tỷ ở một khu đô thị mới đang dần trở nên hoang phế. Dự án từng được kỳ vọng là một tuyệt phẩm kiến trúc, được xây dựng theo phong cách châu Âu, tái dựng mô hình thu nhỏ thành phố hiện đại, nhưng có lẽ giữa kỳ vọng và hiện thực là một khoảng cách quá xa. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ (Nguồn: Kienthucnet):