Đà Nẵng: Cận cảnh chung cư An Trung 2 chưa đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có Công văn gửi các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý thông tin phản ánh về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của công dân về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (gọi tắt là Chung cư An Trung 2). Sở Xây dựng cho biết, dự án Chung cư An Trung 2 gồm 03 khối nhà A, B, C. Đến nay, khối nhà C tại góc đường Ngô Quyền - Vũ Văn Dũng - An Trung 2 (màu xanh) đã bán nhà ở xã hội và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2019. Riêng khối nhà A, B đang triển khai thi công xây dựng và chưa đủ điều

kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Những ngày gần đây, tại công trình được cho là đang triển khai thi công xây dựng, không một bóng dáng công nhân. Khối nhà dự kiến cao hơn chục tầng đang xây dựng dang dở thì tạm dừng. Khác với vẻ nhộn nhịp của các công trình đang vào mùa xây dựng, bên trong lớp rào tôn là không khí vắng vẻ đìu hiu. Vắng người, cỏ dại đã bắt đầu leo lên "bên trên tầng lầu". Bên dưới là rác thải xây dựng lẫn trong đám cỏ dại. Cỏ dại bò qua lớp rào tôn tạm bợ, tiến vào sát chân công trình. Sắt thép đã bắt đầu hoen rỉ từ những hạng mục tạm ... Được biết, chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579. Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán theo Thông báo của Sở Xây dựng trước khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Sở này cũng đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (chủ đầu tư dự án) kiểm tra thông tin phản ánh của công dân về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư An Trung 2, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25/4/2023. Trước đó, liên quan đến sai phạm trong xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã kỷ luật 4 cán bộ.

