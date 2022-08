Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an

Mới đây, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 6266 về việc bổ nhiệm có thời hạn trung tá Ksor H’Bơ Khắp (Trưởng Công an thị xã Ayun Pa) giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp sinh năm 1982 (có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá H'Bơ Khắp từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khắp từng gây ấn tượng mạnh với nhiều phát ngôn làm "nóng" nghị trường Quốc hội khóa XIV. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khắp đã có những phát biểu, chất vấn và tranh luận thẳng thắn về rừng, xử lý pin năng lượng mặt trời, thủy điện... với Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT. Các chất vấn, tranh luận của bà Ksor H’Bơ Khắp đã được người dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể, tại phiên chất vấn chiều 6/11/2020, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) nhắc lại câu nói của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà rằng "Thủy điện nhỏ không có lỗi trong bão lũ, sạt lở ở miền Trung những ngày qua mà là do trời mưa, địa chất bị đứt gãy". Đồng thời đặt câu hỏi: "Vậy Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng, phát triển thủy điện nhỏ đúng không?". Sau phần trả lời của Bộ trưởng TN&MT với nội dung rừng rất quan trọng "quan trọng còn hơn cả trời", nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khăp tiếp tục đứng lên tranh luận: “Tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu, nhưng Bộ trưởng có nghe nhưng không hiểu tôi hỏi gì. Câu hỏi của tôi Bộ trưởng chưa trả lời. Tôi hỏi Bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục xây dựng thuỷ điện nhỏ nữa hay không? Bộ trưởng chưa trả lời có hoặc không". Trong phiên thảo luận 5/11/2020 sau khi nghe Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường báo cáo về tổng diện tích rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, tăng lên là 1,3 triệu ha so với 30 năm trước, đại biểu Ksor H'Bơ Khăp tranh luận và bày tỏ: "Con số Bộ trưởng đưa ra là vô lý và "có gì đó thực sự là sai sai"". “Làm gì có chuyện rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được, làm gì có con số 14 triệu ha rừng ấy! Với cây cao su, cây cà phê, cây tiêu cũng được tính vào tỷ lệ che phủ rừng hay sao?", nữ đại biểu đề nghị Bộ trưởng nghiên cứu lại các dự án phải điều chỉnh diện tích rừng tự nhiên. Trong phần tranh luận về pin mặt trời, sau những phát biểu của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh tại Quốc hội, ĐB Ksor H'Bơ Khăp cho rằng, hiện cán bộ và nhân dân địa phương rất hoang mang với những vấn đề liên quan đến pin năng lượng mặt trời. "Ngay cả bản thân tôi cũng rất lo lắng với việc phát triển tràn lan pin năng lượng mặt trời ở Gia Lai. Bởi sau này, pin đó hết hạn sử dụng thì để làm gì? Những tấm pin đó được xử lý thế nào? Đưa lên Mặt Trăng hay để nướng bò một nắng - đặc sản ở Gia Lai chúng tôi hay sao?" - ĐB Ksor H'Bơ Khăp khi đó tranh luận. Đó chỉ là một số phát ngôn ấn tượng của nữ đại biểu Ksor H'Bơ Khăp đối với nhiều vấn đề mà cử tri còn băn khoăn, lo lắng trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, câu chuyện thủy điện, hay môi trường... Qua một nhiệm kỳ là đại biểu dân cử, đại biểu Ksor H'Bơ Khăp đã luôn cố gắng tốt nhất có thể để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và đã thực hiện đúng lời hứa trước cử tri khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trả lời báo chí, bà Ksor H’Bơ Khắp thẳng thắn nói rằng: "Tôi không phát ngôn để làm nóng nghị trường mà đó là những vấn đề mà nghị trường và cử tri đang quan tâm nên trở thành vấn đề nóng". Đồng thời khẳng định, việc tranh luận với các bộ trưởng là thực hiện trách nhiệm của người ĐBQH mà cử tri đã tin tưởng bầu chọn. “Đâu phải làm việc nơi hiểm nguy, chết người, mà phải dùng đến hai từ “dũng cảm”. Còn nếu nói dũng cảm, đó là yếu tố cần cho một chiến sĩ công an, và tôi, chắc chắn đủ dũng cảm để thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, bà Ksor H’Bơ Khắp nói. Tuy nhiên, Bà Ksor H’Bơ Khăp không tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XV. Khi trả lời báo chí về lý do, bà Ksor H'Bơ Khăp cho biết, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. “Tôi là đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm (đại biểu không chuyên trách - vừa làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân vừa đảm nhiệm chức vụ khác) nên việc không tái ứng cử là hoạt động bình thường của Quốc hội” – bà nói và cho biết, muốn chuyên tâm hơn vào phục vụ công tác công an để đạt được hiệu quả cao hơn. Với việc được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, người dân tin tưởng bà Ksor H'bơ Khắp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà Ksor H'bơ Khắp cùng ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại Ayun Pa. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh. Nguồn: THĐT

