Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 17/8, tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, bà Đặng Minh Nguyệt – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Sỹ Quang được phân công nhiệm vụ phụ trách về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quang cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn; tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt công tác cũng như trong cuộc sống; chủ động nắm bắt, sâu sát tình hình để quán xuyến các mặt công tác, phát huy vai trò của người đứng đầu Đảng bộ Công an tỉnh... Trước đó, ngày 1/7, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/7/2022. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, sinh năm 1970, quê ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang có học hàm thạc sĩ Luật, cử nhân An ninh Điều tra. Tháng 10/1988 đến tháng 3/2009, ông gia nhập lực lượng CAND, là học viên chính quy Trường Đại học ANND. Sau khi tốt nghiệp, được phân công về Công an TP HCM và được bố trí làm công tác nghiệp vụ an ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Phó đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an TP HCM. Từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2019, ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó chánh Văn phòng Công an TP HCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. (Ảnh: Thời điểm Thiếu tướng Quang mang quân hàm đại tá) Từ tháng 4/2019 đến trước ngày 1/7/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Phó Giám đốc Công an TP HCM. Ngày 1/6/2022, Chủ tịch nước có quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho ông Nguyễn Sỹ Quang. (Ảnh: Thời điểm Thiếu tướng Quang mang quân hàm đại tá) >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

