Kinh hoàng những vụ xế hộp gây tai nạn trong năm 2019

Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn, một người tử vong: Khoảng 7h ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 di chuyển từ Lê Văn Lương lên Láng Hạ, khi đến chân cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ đã đâm liên hoàn vào xe đạp điện và xe máy. (Ảnh: VOV) Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong, các phương tiện (xe máy, xe đạp điện và xe đạp) và khiến các xe gây tai nạn bốc cháy. (Ảnh: VOV) Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, là do bà Thái nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga. (Ảnh: VOV) Ngày 5/12, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ ôtô Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Zing) Xe Luxus 570 gây tai nạn, một người phụ nữ tử vong: Khoảng 6h30 sáng 3/11, chiếc xe ô tô Luxus 570 mang BKS 30A - 777.77 đang lưu thông trên đường tại địa bàn xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển. (Ảnh: Baovephapluat) Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy và ô tô điều bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Baovephapluat) Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Phạm Hồng Dương (48 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) người điều khiển chiếc xe ô tô Lexus đã ở lại tại hiện trường để phối hợp điều tra. (Ảnh: Vietnamnet) Lexus biển tứ quý 6 tông chết 4 người ở Quy Nhơn: Khoảng 13h10 ngày 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) điều khiển xe Lexus mang BKS 49X – 6666 đến đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn để chờ đưa tang, tại thời điểm trên, trong lúc thực hiện các thao tác đối với các bộ phận ga, thắng, cần số của xe và đưa cần số vào vị trí di chuyển xe về phía trước, làm xe vọt mạnh tông vào những người đang chờ khiêng quan tài. (Ảnh: Vietnamnet) Hậu quả, vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó có 4 người tử vong. (Ảnh: Vietnamnet) Ngày 20/8, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Huyện và tuyên phạt 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. (Ảnh: Vietnamnet) Tài xế Mercedes say rượu tông xe máy, hai người thương vong: Khoảng 0h10 ngày 1/5, chị Đ.T.H.Y. (43 tuổi, trú khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) và chị T.T.Q. (43 tuổi, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa) đang đi xe máy trong hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng) bất ngờ bị một chiếc ô tô hiệu Mercedes màu trắng mang BKS 30F-154.78 do anh Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ phía sau lao tới đâm mạnh. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai phụ nữ ngã ra đường bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn, tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của tài xế là 0,751 mg/lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, tài xế khai nhận có uống 6 lon bia và rượu khi đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về rồi gây tai nạn. "Xe điên" gây tai nạn trên đường láng, một nữ công nhân tử vong: Khoảng 23h ngày 22/4, anh Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển một chiếc xe ô tô hiệu Hyundai Veracruz mang BKS 29A-784.09 đi trên đường Láng theo hướng từ Ngã Tư Sở - đường Láng, khi đến khu vực số 220 đường Láng thì tông vào chị Lê Thị Thu H. (SN 1977, là nhân viên thu gom rác Cty Môi trường đô thị quận Đống Đa) khiến chị H. tử vong tại chỗ. Sau khi tông chị H., chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào xe máy hiệu Honda Airblade do anh Lê Thành Đạt (SN 1997, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển, khiến anh phải cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô tiếp tục lao vào đuôi xe ô tô Mercedes S400 do chị Dương Thị Anh Ngọc (SN 1992) điều khiển, làm chiếc xe hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế Tuyên bị người dân truy đuổi, bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc. Kiểm tra, hơi thở nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên là 1,077 mg/l. Ngày 23/4, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên. Nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes-Benz tông hàng loạt xe máy, 3 người bị thương: Khoảng 8h sáng 9/4, môt người phụ nữ điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200 di chuyển theo hướng từ phía Keangnam tới ngã tư với tốc độ cao đã vượt đèn đỏ, đâm vào hàng loạt xe máy đang di chuyển từ phía đường Xuân Thủy sang Hồ Tùng Mậu. (Ảnh: Laodong) Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều xe máy hư hỏng nặng, ô tô bẹp dúm. (Ảnh: Laodong) Chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị lật nghiên tại hiện trường. (Ảnh: Laodong) Xác định danh tính nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn kinh hoàng. (Nguồn: ANTV)

