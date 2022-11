Kinh hoàng cảnh xe tải vượt ẩu trên đèo quanh co, suýt lao xuống vực

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18/7/2021 trên quốc lộ 3, đoạn đèo Cao Bắc, Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn đã được camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, xe ô tô có camera hành trình đang đi trên đường đèo quanh co thì xuất hiện một chiếc xe tải từ phía sau liên tục bấm còi và chạy vượt lên với tốc độ cao.

Không may, tại thời điểm đó phía ngược chiều cũng có một chiếc xe máy đang lưu thông tới. Bất ngờ gặp xe tải đi lấn làn, tài xế xe máy đã trượt ngã.

Tài xế xe tải vừa vượt lên vội đánh lái tránh sang phải. Tuy nhiên, do đang đi với tốc độ cao, lại đánh lái gấp trên đường đèo quanh co nên chiếc xe tải theo quán tính đã bị va vào dải hộ lan can đường. Rất may chiếc xe tải không bị lật và lao xuống vực và không có ai bị thương nặng sau vụ việc trên.