Kiến trúc “Giao Duyên” xây dựng cầu Đuống mới có gì đặc biệt?

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 327 phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống ( cầu đường sắt Đuống). "Giao duyên" có mã hiệu phương án kiến trúc N02 đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức. Thiết kế này do Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải thực hiện. Theo đơn vị lập đồ án, thiết kế được lấy ý tưởng xuất phát từ tên chữ của dòng sông Đuống là Thiên Đức: "Thiên" có nghĩa là trời, "Đức" là điều tốt đẹp. Những bông hoa trắng mọc lên từ dòng sông, tượng trưng cho những điều đẹp đẽ, tốt đẹp mà trời đất ban cho dòng sông, cho con người. Ý tưởng những bàn tay đan vào nhau trong vũ điệu lứa đôi, tượng trưng cho sự đoàn kết, giao duyên của gái trai, con người trong cuộc sống, trong đấu tranh và xây dựng đất nước, còn cây cầu như hình ảnh ẩn dụ của sợi dây, liên kết. Vì thế đồ án có tên là "Giao duyên". Với dự án này, sẽ có 2 cầu riêng rẽ bắc qua sông Đuống dành cho đường bộ đường sắt, thay vì đi chung như hiện nay, có nhiệm vụ nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Cầu Đuống đường sắt mới sẽ xây dựng về phía thượng lưu sông Đuống, cách cầu hiện nay khoảng 16,5m. Với dự kiến chiều dài cầu khoảng 330m, với thiết kế đường sắt khổ ray lồng 1.000mm và 1.435mm, kết cấu phần trên dự kiến sử dụng nhịp bằng thép. Cầu Đuống đường bộ mới dự kiến xây dựng cách cầu hiện hữu 100m về phía hạ lưu, cầu mới dài khoảng 472m và chiều rộng cầu 16m. Cả hai cầu trên đều phải đạt tiêu chuẩn thiết kế với tốc độ 80km/h. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.Đầu tư xây cầu Đuống mới để thay thế cho cầu Đuống đang khai thác, tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc. Đồng thời, nâng tĩnh không, tạo luồng vận tải thủy an toàn, tăng tải trọng của tuyến vận tải thủy quan trọng trên Hành lang đường thủy số 1 và đảm bảo đường sắt lưu thông thông suốt, giảm thiểu ảnh hưởng đến vận hành, khai thác. Dự kiến tổng mức đầu tư cầu Đuống đường bộ mới là 1.790 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 770 tỷ đồng, xây dựng 680 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án.

