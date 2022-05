Không vượt qua được nhục dục, nhói lòng những cụ ông hóa "yêu râu xanh"

"Yêu râu xanh" 70 tuổi dâm ô với 2 bé gái lớp 5: Lợi dụng người lớn không ở nhà, ông T.Đ.D (SN 1952; ngụ xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nhiều lần giở trò đồi bại với 2 bé gái đang học lớp 5. Ngày 20/4, Công an huyện Đức Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông T.Đ.D để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. (Ảnh minh họa) "Yêu râu xanh" 72 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái 10 tuổi: Ngày 12/4, N.V.Q (72 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thấy cháu N.L.M.P (SN 2011 - hàng xóm của Q.) đang chơi trước nhà của mình. Lúc này, Q. nảy sinh ý định với cháu P. nên vẫy tay gọi cháu P. qua nhà. Sau đó, Q. dắt cháu P. vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại rồi xâm hại cháu P. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.(Ảnh minh họa) Cụ ông 74 tuổi khiến bé gái 14 tuổi mang thai: L.D.H. (74 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 14 tuổi ở trọ gần nhà H. khiến nạn nhân mang thai. Ngày 19/1, TAND TP Thủ Đức đã tuyên phạt bị cáo L.D.H. 4 năm tù về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.(Ảnh minh họa) Ông lão U90 hiếp dâm bé gái xin ngủ nhờ: Cháu H. (SN 2010), đi qua nhà MLom (SN 1932, trú tại xã Trang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) chơi và xin ngủ nhờ. Sau đó, MLom nảy sinh ý định muốn giao cấu và nói sẽ cho tiền H. rồi MLom đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. Ngày 20/9/2021, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo MLom 13 năm tù về tội Hiếp dâm người dưỡi 16 tuổi. "Yêu râu xanh" 71 tuổi hiếp dâm 2 bé gái 8 tuổi: Lợi dụng các nạn nhân còn nhỏ tuổi, Thào Văn Quán (71 tuổi, trú xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã hứa cho tiền, cho kẹo nạn nhân rồi hiếp dâm cháu L.T.D. và cháu L.T.M. (đều 8 tuổi, là hàng xóm của Quán). Ngày 21/6, Công an huyện Văn Yên đã khởi tố bị can Quán về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.(Ảnh minh họa) "Yêu râu xanh" 73 tuổi xâm hại bé gái 13 tuổi: Chiều 2/11/2020, Nguyễn Văn Xứng (73 tuổi, trú xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) khi thấy cháu N.H.T, 13 tuổi đi học về, hắn đã dụ dỗ cháu vào khu đất vắng để giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn cho cháu T. 40 nghìn đồng. Ngày 9/11/2020, Công an huyện Bảo Thắng ra quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi để làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Xứng. Ông lão 74 tuổi giở trò đồi bại với cháu bé hàng xóm 10 tuổi: Ngày 2/11/2020, Ngân Văn Hiếu (74 tuổi, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ, Gia Lai) thấy bé Q. 10 tuổi, học sinh lớp 5 sang nhà chơi. Lợi dụng lúc không có người thân ở nhà, Hiếu đã giở trò đồi bại với cháu bé. Ngày 5/12/2020, Công huyện Đức Cơ đã tạm giữ Hiếu để điều tra. “Yêu râu xanh” 72 tuổi hãm hại bé gái 12 tuổi: Ngày 8/1/2019, N.V.T (SN 1947, trú tại xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai) thấy bố mẹ cháu cháu N.T.H.N (SN 16/4/2006) vắng nhà. N.V.T đã đột nhập vào nhà rồi dùng hạt dưa dụ dỗ cháu N. để thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 15/1/2019, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối T. để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

