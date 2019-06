Nhiều người sáng đi làm, chiều có thể về nhà an toàn hay không?



Đề cập vấn đề, thời gian gần đây, các vụ án ma túy, giết người, tai nạn giao thông do lái xe sử dụng ma túy, rượu bia tăng lên rất nhiều. Nhiều người sáng ra đi làm không dám chắc, chiều có thể về nhà an toàn hay không?

Đại biểu Nguyễn Kim Thúy (Đà Nẵng) đặt câu hỏi: Trách nhiệm của bộ trưởng, ngành công an trước việc các tội phạm nghiêm trọng hoành hành gây bất an trong xã hội như thế nào? Bộ trưởng có giải pháp gì phòng ngừa, phát hiện tội phạm sớm nhằm hạn chế các tội phạm đó bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân?

Bộ trưởng Tô Lâm khi trả lời câu hỏi trên cho biết, mục tiêu của lực lượng công an là điều tra khám phá nhanh các vụ án, vạch trần tội phạm, nhưng mục tiêu cao hơn là xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo an ninh an toàn cho mọi người dân, để làm sao xã hội không còn tội phạm.

Đại biểu Nguyễn Kim Thúy (Đà Nẵng).

“Trên tinh thần này, Bộ Công an đang tập trung để thực hiện các giải pháp này, trong đó có vấn đề an toàn giao thông. Phối hợp thực hiện nhiều giải pháp, ngành giao thông phát triển hạ tầng giao thông, tao điều kiện giao thông thông thoáng, lực lượng công an đóng vai trò quan trọng”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức chế tài, kể cả kiểm soát chất kích thích.

“Hiện chúng tôi đứng trước thách thức lớn, Quốc hội mới cho ý kiến về biện pháp kiểm soát người uống rượu bia như thế nào cũng là khó khăn. Biện pháp đo nồng độ cồn từ ngày hôm nay có thể không được áp dụng vì Luật các biện pháp của chúng ta không cấm người lái xe không sử dụng rượu bia.

Do đó, việc đo nồng độ cồn sẽ rất khó. Những điều chỉnh này chúng tôi sẽ đưa vào luật về tổ chức, luật về bảo đảm an toàn giao thông chứ không phải là được điều chỉnh trong Luật phòng chông tác hại của rượu bia ”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm.

Không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu bia

Tranh luận lại với phần trả lời của Bộ trưởng Công an, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng, việc Bộ trưởng trả lời vì không đưa vào Luật Phòng, chống tác hại rượu bia quy định liên quan đến việc xử lý người tham gia giao thông uống rượu bia là bỏ không kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông nữa sẽ để lại hệ lụy rất lớn.

Vấn đề này không đưa vào Luật phòng, chống tác hại rượu bia không có nghĩa là bỏ trống mà đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tức là vẫn xử lý vi phạm hành chính với hành vi này.

Lúc này, từ ghế điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nói thêm, hôm qua (ngày 3/6), Quốc hội xin ý kiến các ĐBQH về chế tài xử phạt đối với người lái xe sử dụng rượu bia.

“Không phải là Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông mà là Luật hiện hành đã có quy định”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong thảo luận, nhiều ĐBQH đề nghị tăng chế tài, không cần đo độ cồn, cứ uống rượu bia là không được lái xe và lái xe là vi phạm. Còn phương án thứ 2 là giữ nguyên như hiện nay: phải đo nồng độ cồn vượt quá ngưỡng an toàn có thể gây mất an toàn giao thông. ĐBQH cho ý kiến ngang ngửa chưa có cái nào đạt trên 50%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

“Như vậy, để không hiểu lầm rằng Quốc hội không có quy định nào, pháp luật không có quy định nào để xử lý vấn đề này. tăng thêm hay giữ nguyên thì ĐBQH cũng không biểu quyết. Do vậy sẽ thực hiện như pháp luật hiện hành”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, trên thực tế, việc xử phạt của lực lượng công an có khó khăn.

“Ngày hôm qua và hôm nay khi xử lý thì lái xe có phản ứng. Tất nhiên, trên thực tế thì vẫn xử lý. Đối với các tội phạm thì trách nhiệm của lực lượng công an, trong thực hiện, chúng tôi tích cực khám phá điều tra. Bên cạnh đó mục tiêu là ngăn ngừa tội phạm. Nguyên nhân trong đó có một phần trách nhiệm của Bộ Công an, có một phần trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện bảo đảm an ninh trật tự. Bộ Công an có trách nhiệm trong việc này và từng bước cải thiện tìm những giải pháp để nâng cao mục tiêu đặt ra, giảm tội phạm, trấn áp các băng nhóm tội phạm…”, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.