Không khí Tết cổ truyền ở phố cổ Hội An

Hội An rực rỡ sắc màu sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024. Sáng 10/2, khác hẳn vẻ tĩnh lặng ở nhiều thành phố khác, hàng ngàn lượt khách đổ về TP Hội An để tham quan, du xuân. Các tuyến phố đi bộ, khu vực Chùa Cầu,... đông kín người. Hội An mang những nét độc đáo, riêng biệt, đậm chất truyền thống mà khó nơi nào có được. Du khách thích thú với các hoạt động, trải nghiệm đậm chất "phố cổ". Những con phố lung linh sắc màu. Những chiếc đèn lồng rực rỡ, giăng từ nhà ra phố. Du lịch phố cổ Hội An dịp Tết là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ với nhiều du khách. Không gian phố cổ trở nên lung linh và đầy lãng mạn những ngày Tết đến xuân về. Một góc Hội An yên bình bên dòng sông Hoài thơ mộng. Tiết trời mát mẻ càng giúp không khí ngày Tết ở phố Hội thêm phần rộn rã. Những gốc tre xù xì qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân đã trở thành món quà lưu niệm độc đáo, hút khách nhất phố Hội. Sức hấp dẫn của Hội An xuất phát từ những kiến trúc cổ, những nhà mái ngói rêu phong, những con phố đèn lồng đầy màu sắc... Hội An mang đến cho du khách một cảm xúc ấm áp, bình an, hạnh phúc thời điểm đón chào năm mới.

