Chia sẻ trên Tiền Phong, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tin báo, tố giác một số nghệ sĩ "ăn chặn" từ thiện, đơn vị này cũng chưa có căn cứ để giải quyết với bà Nguyễn Phương Hằng.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm nói: "Trường hợp của bà Hằng xảy ra tại địa phương nào thì bây giờ địa phương đó sẽ xử lý, chúng tôi đã làm việc nhưng không có căn cứ giải quyết".

Không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.

Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đánh giá, vụ việc nêu trên, Bộ Công an, công an các địa phương, đã xem xét rất thận trọng từ phía người bị tố giác là các nghệ sĩ và người đứng ra tố giác, trong đó, có bà Nguyễn Phương Hằng.

Luật sư Tiền cho rằng, rất khó để xác định bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống. Luật sư Tiền nói: "Để làm rõ hành vi này, cơ quan điều tra phải xác định được người đứng ra tố giác biết rõ nội dung mình tố cáo là không có thật nhưng vẫn cố tình gửi đơn, bịa đặt".

Theo luật sư Tiền, bà Nguyễn Phương Hằng đã có ý thức đấu tranh bảo vệ lẽ phải, dù việc làm này có cái sai, cái đúng. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh, cơ quan điều tra chỉ có thể chuyển vụ việc sang khiếu nại, khởi kiện dân sự nếu có căn cứ cho rằng bà Hằng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhân phẩm người khác.

Luật sư Trần Xuân Tiền cho hay: "Chính các nghệ sĩ cũng vậy, họ không bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng không đồng nghĩa với việc họ đã đúng hết. Nhờ có bà Hằng làm ‘ầm’ lên, một số nghệ sĩ mới chuyển số tiền của mạnh thường quân gửi gắm đến người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ. Thử hỏi nếu bà Hằng không lên tiếng không biết số tiền sẽ đi đâu"

Trước đó, theo Tuổi Trẻ đưa tin, vào tháng 5/2021, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành,... và một số cá nhân thiếu minh bạch khi sử dụng tiền quyên góp.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ ca sỹ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành và MC Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội. Được biết, quyết định của Cơ quan điều tra Bộ Công an về việc không khởi tố vụ án đã được Viện KSND Tối cao xác định là có căn cứ và đúng pháp luật.

