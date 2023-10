Khởi tố “tú bà” môi giới, bán dâm trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Ngày 10/10, Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra của cơ quan Công an, tối 3/10, Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính nhà nghỉ K (tại khu Hà Phong, Mê Linh) đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm nên đưa tất cả về trụ sở để điều tra.

Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, Cơ quan Công an làm rõ, Nguyễn Thị Thúy là đối tượng đứng ra trực tiếp bán dâm và “điều hành” gái bán dâm cho khách. Cụ thể, chiều 3/10, Thúy nhận điện thoại từ một người đàn ông không quen biết đặt vấn đề anh ta và bạn có nhu cầu mua dâm, yêu cầu Thúy bố trí thêm một gái bán dâm nữa đến phục vụ.

Sau khi trao đổi, Thúy đồng ý bán dâm với giá 3 triệu đồng/lượt. Đối với gái bán dâm do Thúy đưa tới, đối tượng lấy 500 nghìn tiền công môi giới. Tối cùng ngày, Thúy và “đồng nghiệp” đến gặp hai vị khách tại nhà nghỉ K trên địa bàn huyện Mê Linh và lấy hai phòng nghỉ để mua bán dâm. Trong lúc đang thực hiện hành vi phạm pháp thì bị công an kiểm tra phát hiện bắt giữ.