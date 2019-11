Khởi tố trưởng phòng Bảo hiểm PJICO vòi tiền vợ ngư dân vừa tử vong

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nhận (49 tuổi, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Bảo hiểm PJICO chi nhánh huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Nhận bị khởi tố, bắt giữ vì nhận tiền hối lộ (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 4/10, tại Phòng Giao dịch Bảo hiểm PJICO chi nhánh huyện Quỳnh Lưu, Đội hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt quả tang Vũ Văn Nhận, Trưởng Phòng Giao dịch Bảo hiểm PJICO đang có hành vi nhận hối lộ của chị Trần Thị Cúc (ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ một phong bì đựng 7 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nhận, công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.

Theo tìm hiểu, ngày 7/7, khi đang hành nghề trên biển, ngư dân Bùi Văn Sơn (36 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) là thuyền viên trên tàu cá NA 99696 TS, không may gặp nạn tử vong.

Sau khi chồng mất, chị Cúc làm hồ sơ đề nghị Bảo hiểm PJICO chi trả tiền bảo hiểm cho chồng mình với số tiền 70 triệu đồng.

Thay vì giúp vợ ngư dân sớm được nhận tiền bảo hiểm thì ông Nhận đã vòi vĩnh, yêu cầu chị Cúc trích 10% để được giải quyết nhanh các thủ tục hồ sơ.