Khởi tố nhóm “quái xế” quấy rối, thách thức lực lượng CSGT

Ngày 01/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 22/2, nhóm đối tượng cùng đi trên 03 xe môtô Honda Wave Alpha tháo biển số, không đội mũ bảo hiểm lưu thông dọc theo tuyến đường Hùng Vương (TP.Đông Hà) cố ý thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ với ý thức coi thường pháp luật, thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý.

Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đông Hà đã điều tra, xác minh nhóm đối tượng này bao, gồm: Đào Văn K. (SN 2007, trú tại: Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình); Hoàng Thành C. (SN 2006, trú tại: phường 5, TP.Đông Hà); Lê Bá Bảo L. (SN 2007, trú tại Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị); Nguyễn Khánh T. (SN 2007, trú tại khu phố 3, phường 5, TP.Đông Hà); Trương Long B., Lương Hoài Q. (cùng SN 2009, trú tại phường 1, TP.Đông Hà).

Tại Cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận, chỉ vì lý do muốn thể hiện tính “anh hùng” xa lộ, ra oai với những người xung quanh.

Đến ngày 22/07, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đông Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 04 đối tượng: Đào Văn K., Hoàng Thành C., Nguyễn Khánh T. và Lê Bá Bảo L. về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đông Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

