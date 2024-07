Những điều chưa biết về tờ tiền in hình Chùa Cầu ở Hội An

Mới đây, hình ảnh di tích Chùa Cầu Hội An au trùng tu nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến khen di tích đẹp nhưng cũng một số ý kiến cho rằng di tích sau trùng tu “như làm mới”, không còn nét cổ kính mà mang vẻ hiện đại nhiều hơn. Ảnh: Người lao động Chùa Cầu Hội An được biết đến là biểu tượng du lịch của khu phố cổ. Năm 1990, Chùa Cầu được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa (của quốc gia). Năm 1999, UNESCO ghi tên đô thị cổ Hội An vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Người lao động Hơn hết, Chùa Cầu Hội An với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, Chùa Cầu được in trên tờ 20.000 đồng polymer của Việt Nam. Ảnh: DulichToday Tờ 20.000 đồng phát hành ngày 17/5/2006, kích thước 136mm x 65mm, màu xanh lơ đậm. Ảnh: CholontouristMặt trước tờ 20.000 đồng in dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", Quốc huy, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Ảnh: Facebook Mặt sau tờ tiền in dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", phong cảnh Chùa Cầu, Hội An (Quảng Nam), mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Ảnh: Vietdesigner 20.000 đồng là đồng tiền có mệnh giá cao thứ năm của Việt Nam. Ảnh: Facebook Trước đó, đồng tiền 20.000 cotton được phát hành vào năm 1993. Ảnh: Tiki Theo thông báo số 293/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 1/1/2013, loại tiền 20000 đồng cotton hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Dichvusuutam

