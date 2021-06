Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Bình Dương: Ông Trần Văn Nam có bị gọi tên?

Việc hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt giam do có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 khiến nhiều người nhắc đến ông Trần Văn Nam – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty 3/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS năm 2015. Cùng bị khởi tố còn có nhiều cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Bình Dương.

6 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha đất tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng Công ty 3/2 (vốn Tỉnh ủy Bình Dương chi phối) quản lý. Sau đó, Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc mua lại 43ha đất từ Tổng Công ty 3/2.

Việc hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt giam khiến nhiều người nhắc đến ông Trần Văn Nam – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương .

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông cáo kết quả kỳ họp thứ 4. Kết luận nêu rõ một số vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo... để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2). Vi phạm này rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội…

Trong đó, nêu rõ, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3/2.

Đáng chú ý, ông Trần Văn Nam đã hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng Công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng Công ty 3/2. Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Ông Ngô Dũng Phương, Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm với những vi phạm tại Tổng công ty 3/2, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.

Ngày 18/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phạm Văn Cành và Trần Thanh Liêm; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Trúc và ông Trần Xuân Lâm.

Ngày 16/6, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thông tin về việc Bộ Công an điều tra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 liên quan hai vụ việc chuyển nhượng trái phép 43 ha và 145 ha đất tại Tổng công ty 3/2.

Tại cuộc họp, Tỉnh ủy Bình Dương cho biết ngày 18/11/2019, Tổng công ty 3/2 đã nộp vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương số tiền trên 125,6 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả “vụ 43 ha” và Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã chuyển số tiền này cho Cơ quan điều tra Bộ Công an. Ngày 20/4/2020, Công ty Âu Lạc (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 43 ha) cũng chuyển số tiền trên 126,8 tỷ đồng cho Tổng công ty 3/2 và tổng công ty này đã chuyển số tiền cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương nhằm khắc phục hậu quả. Việc khắc phục hậu quả đối với dự án 145 ha (dự án sân golf) cũng đang chờ ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã nhận trách nhiệm, xác định nguyên nhân để xảy ra sai phạm chủ yếu do Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát. Đồng thời khẳng định các vụ sai phạm xảy ra không có tư lợi, vụ lợi, không có lợi ích nhóm mà xuất phát từ mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những người liên quan đã kiểm điểm làm rõ những vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc, chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Đồng thời xin nhận lỗi trước Đảng, chính quyền và nhân dân Bình Dương vì đã để xảy ra những vi phạm nêu trên.

Kết quả điều tra xác định khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng công ty 3/2 để thực hiện dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú, nằm trong khu liên hợp Dịch vụ Đầu tư Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt. Năm 2016, Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này được thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm trên.

6 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: 1. Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 2. Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương 3. Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 4. Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương 5. Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương 6. Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

