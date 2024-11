Khởi tố đối tượng đăng thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can Bùi Tiến Lợi.

Theo thông tin ban đầu, Bùi Tiến Lợi thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin trái chiều, xấu, độc có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và được VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.