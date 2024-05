Khởi tố đối tượng đâm bạn nhậu tử vong ở Hà Tĩnh

Ngày 26/5, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.



Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 19h45’ ngày 20/5, tại quán nhậu Phước Dũng thuộc thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, do mâu thuẫn, cãi vã về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị Công an xử phạt hay không trong cuộc nhậu nên anh Nguyễn Tư Duy đã sử dụng cốc thủy tinh đánh vào đầu Trịnh Văn Sơn gây chảy máu.

Bị can Trịnh Văn Sơn tại Cơ quan CSĐT.

Ngay sau đó, Trịnh Văn Sơn đã chạy vào gian phòng bếp của quán nhậu lấy 02 con dao nhọn tấn công, đâm liên tiếp nhiều phát trúng vào người anh Nguyễn Tư Duy gây thủng tâm thất, xẹp phổi, gãy sườn,... khiến anh Nguyễn Tư Duy bị tử vong do mất máu cấp.

Đến ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Trịnh Văn Sơn về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đâm người yêu cũ của vợ cũ vì ghen tuông mù quáng: