Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm bạn nhậu tử vong ở Hà Tĩnh

Ngày 21/5, một lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) - là nghi phạm trong vụ ẩu đả tại quán nhậu khiến một nam thanh niên tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h50’ ngày 20/5, tại quán nhậu Phước Dũng (thuộc thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc) do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, Trịnh Văn Sơn (SN 1993 trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) đã dùng dao đâm N.T.D. (SN 1992, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) nhiều nhát vào người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa N.T.D. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị Nghệ An, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Gây án xong, đối tượng Trịnh Văn Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Trịnh Văn Sơn. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Sơn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

