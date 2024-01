Ngày 4/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Tiến (SN 1954, trú tại thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm của công dân thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng tố giác một số cán bộ UBND xã Trí Yên và Ban quản lý thôn Đan Phượng (nay là thôn Tân Phượng, xã Trí Yên) có hành vi giao bán đất trái thẩm quyền tại khu vực cánh đồng thôn Đan Phượng (nay là thôn Tân Phượng), xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xác định: Năm 2009, Hoàng Văn Tiến trong thời gian được bầu làm Trưởng thôn Đan Phượng (nay là thôn Tân Phượng), xã Trí Yên, huyện Yên Dũng đã có hành vi bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng cho Nhà nước và các cá nhân khác có liên quan.

Hiện vụ khởi tố cựu Trưởng thôn ở Bắc Giang bán đất trái thẩm quyền đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.