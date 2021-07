Khởi tố chủ xe khách Đức Nguyện vì 2 khách dương tính COVID-19

C hủ xe khách Đức Nguyện - ông Phạm Hồng Phong (SN 1970, khu 3, Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, Nam Định) hiện là F2 đang chấp hành quyết định cách ly số 70 ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND Thị trấn Cồn tại gia đình. Ngày 11/7/2021, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin có 2 hành khách đi trên chuyến xe xuống tỉnh Hà Tĩnh bị dương tính với COVID-19. Công an huyện Hải Hậu đã tiến hành truy vết, xác minh nhà xe Đức Nguyện xuất phát từ Sài Gòn chở theo 46 khách, các hành khách khác đã xuống dọc đường. Còn 31 hành khách xuống xe trên địa bàn Hải Hậu, lập danh sách đưa đi cách ly, trong đó 1 trường hợp là công dân ở xóm 31, xã Hải Minh có kết quả dương tính COVID-19. Chủ xe Đức Nguyện - Phạm Hồng Phong bị tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người". Ảnh: Trần Là - Kim Luyên Ngày 14/07/2021, Toà án, Viện kiểm sát, Công an huyện Hải Hậu đã họp đánh giá tài liệu chứng cứ, thống nhất quan điểm Phạm Hồng Phong phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" quy định tại điểm d khoản 1 điều 295 Bộ luật Hình sự.

Chính quyền huyện ra quyết định lập tức cách ly tại xóm có bệnh nhân dương tính trên. Hiện nay, tỉnh Nam Định đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch người và phương tiện ra vào các cửa ngõ tỉnh. Sở GTVT tỉnh Nam Định đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 10 tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tây Ninh, Quảng Ninh, Cà Mau và Vinh (Nghệ An) kể từ ngày 14/7. >>> Mời quý vị xem thêm video: Bị CSGT Lào Cai nhắc nhở nữ tài xế vẫn ngoan cố, thách thức.

