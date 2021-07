Lơ là phòng chống dịch COVID-19, bao nhiêu quan bay ghế

Bắc Giang liên tiếp kỷ luật 3 lãnh đạo địa phương: Từ 7/7, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang liên tiếp kỷ luật và khiển trách Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nguyễn Viết Toàn và Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Đặng Đình Hoan vì để lây lan nhiều ca nhiễm COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng. Trà Vinh đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ: Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, ông Nguyễn Văn Tiếp, Trạm trưởng và Lâm Ngọc Thứ, nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, bị đình chỉ công tác từ ngày 7/7 vì lơ là phòng dịch. Trước đó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cũng tạm đình chỉ công tác một tháng đối với ông Thạch SeRe Sóc Kha Vat, viên chức Trạm Y tế xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình nhiều lãnh đạo trong vụ việc 8 công nhân mắc COVID-19: Chiều 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phê bình lãnh đạo Ban quản lý Các KCN tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Việt Yên do chậm trễ, lúng túng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Vĩnh Phúc kỷ luật hàng loạt cán bộ: Liên quan đến ổ dịch Bar Sunny (Vĩnh Phúc), CA tỉnh Vĩnh Phúc đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an TP Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở kinh doanh này. Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh bị tạm đình chỉ công tác. Ngoài ra, 2 Trưởng công an cấp xã, 2 cán bộ cơ sở cũng bị kỷ luật.

TP Hải Dương phê bình 2 Chủ tịch phường: Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký quyết định phê bình ông Đinh Văn Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng và ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Thanh Bình do lơ là, để xảy ra vi phạm phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.

Yên Bái kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế TP: Ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nam kỷ luật Trạm trưởng Trạm y tế: Tháng 5 vừa qua, tỉnh Hà Nam đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý nhân vì lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, để bệnh nhân cách ly làm lây lan dịch bệnh.

Giám đốc TT y tế bị kỷ luật và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND: Cũng trong tháng 5/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân vì vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Hà Nam kỷ luật Chủ tịch UBND xã Đạo Lý tắc trách: Ngày 4/5, UBND tỉnh Hà Nam kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý vì vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong việc phòng chống dịch: Ngày 8/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê bình Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường chậm trễ trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 và chậm trễ trong việc thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng xét nghiệm. >>> Mời xem thêm video: Kỷ luật cán bộ lơ là phòng chống dịch ở Vĩnh Phúc. (Nguồn: LĐTV)

