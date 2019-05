Khởi tố bị can với chủ đàn chó cắn chết bé 7 tuổi ở Hưng Yên

(Kiến Thức) -Công an huyện Kim Động vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính” theo khoản 1 Điều 129, Bộ luật Hình sự.

Thông tin mới nhất vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên, chiều ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 9/5, Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính” theo khoản 1 Điều 129, Bộ luật Hình sự.

Công an huyện Kim Động vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”.

Trước đó, vào khoảng 18h30’ ngày 03/4, cháu Nguyễn Đắc H. (SN 2012, con anh Nguyễn Đắc L. và chị Nguyễn Thị T., quê quán ở thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), đang chơi tại khu đất giãn dân gần nhà bà Lê Thị An (SN 1962, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) thì bị đàn chó nhà bà An lao ra cắn dẫn đến tử vong.

Công an huyện Kim Động đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc và quản lý đàn chó tại Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Đàn chó bà An nuôi có 9 con, mặc dù có chuồng nuôi nhốt nhưng hằng ngày bà vẫn thả ra ngoài để trông nhà.

Hiện Công an huyện Kim Động đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.