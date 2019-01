Khởi tố 3 người nổ súng, chặn xe cứu thương

Ngày 1/1, Công an Nghệ An cho biết, đã bắt Hồ Viết Công (25 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), bị can trốn truy nã về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tú (32 tuổi) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trương Quang An (40 tuổi, cùng trú xã Nghi Phú) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Hồ Viết Công và Nguyễn Anh Tú. Ảnh: Công an Nghệ An.

Như PLO.vn đã thông tin, đêm 3-7-2018, tại TP Vinh xảy ra vụ hỗn chiến nổ súng khiến An và Lê Anh Tuấn (33 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) bị thương nặng. Người dân gọi xe cứu thương đến chở anh An và anh Tuấn đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, xe cứu thương đang trên đường đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thì một nhóm thanh niên đuổi theo, chặn cả xe cứu thương không cho đưa nạn nhân đến phòng cấp cứu. Nhóm này còn chạy vào trước phòng cấp cứu chửi bới, đe dọa, làm hư hỏng một số tài sản của xe cứu thương.

Công an TP Vinh đã phải điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến để vãn hồi trật tự.

Nạn nhân bị thương trong vụ án cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình công an điều tra cho thấy, chiều 3/7/2018, anh Lê Anh Tuấn mời anh em bạn bè đến liên hoan, ăn uống tại Nhà hàng gà Thanh Chương 1 (phường Hưng Dũng, TP Vinh).

Khi đang ăn nhậu tại đây thì Tú và anh Phạm Trung Hiếu (27 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng là khách mời xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.

Tú đã rút ra một khẩu súng ngắn đe dọa đòi bắn anh Hiếu. Thấy vậy, Công cũng là khách mời liền xông vào giằng lấy khẩu súng. Công bắn liên tiếp 5 phát đạn theo hướng chỉa súng lên trần nhà hàng. Nhiều khách hàng, nhân viên nhà hàng và chính những người có mặt dự liên hoan hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn.

Sau khi Công nổ súng, nhóm này đã nhặt hết vỏ đạn tại hiện trường, hủy camera giám sát của nhà hàng rồi bỏ đi.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Lê Anh Tuấn và một số người khác tụ tập tại quán Cà phê MN ở chung cư Handico (khu vực ngã 4 đường Lý Tự Trọng và đại lộ Lê Nin, TP Vinh) thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Tuấn bị An dùng một chiếc kéo sắt đâm bị thương. Công giằng lấy kéo trên tay An rồi và đâm bị thương An.

Anh Tuấn và An được đưa đi cấp cứu thì hai đối tượng chạy xe ô tô đến và dùng súng ngắn bắn nhiều phát đạn vào đám đông làm hai người bị thương. Kết quả giám định, Tuấn bị thương tích 12%, còn An là 26%.

Đến 19-12-2018, Công an TP Vinh quyết định khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Tú về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ; khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Công về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; khởi tố bị can đối với An về tội cố ý gây thương tích.

Đến cuối tháng 12-2018, ban chuyên án truy bắt được Công.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.