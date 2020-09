Khẩu hiệu 11 chữ... 10 tỷ ở Hoà Bình: Cty Anh Kỳ trúng thầu có “lạ”?

Việc UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định giao Sở VH,TT&DL tỉnh này làm chủ đầu tư lắp đặt khẩu hiệu gồm 11 chữ lớn có tổng cộng 33 ký tự trên đồi Ông Tượng (phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình) đang thu hút sự chú ý từ dư luận.



Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng Hòa Bình vẫn là tỉnh nghèo, nhiều địa phương trong tỉnh còn khó khăn thiếu thốn về các dự án dân sinh, việc đầu tư trên là lãng phí, chưa thật sự cần thiết, cũng có ý kiến tỏ ra băn khoăn việc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ trúng thầu dự án trên.

Dự án đang được Công ty Anh Kỳ triển khai thi công. Ảnh: NLĐ

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, dự án công trình "Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng" được nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu ký quyết định 1071 phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/5/2019, với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,99 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của tỉnh, thời gian thực hiện dự án năm 2020, hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chủ đầu tư dự án là Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ là đơn vị trúng các gói thầu thi công xây lắp công trình dự án. Được biết, giá gói thầu là 10.000.487.000 VND, giá trúng thầu 10.000.285.000 VND, tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 200.000 đồng.

Dư luận đặt câu hỏi, khẩu hiệu 11 chữ... gồm những hạng mục công trình gì mà có vốn đầu tư lên đến 10 tỷ ở Hoà Bình? Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho thấy, khẩu hiệu có 11 chữ, chiều cao chữ cái 10 m, rộng nét 1,4 m, độ dày chữ 0,6 m. Vật liệu để dựng khẩu hiệu 11 chữ gồm khung kết cấu thép tráng kẽm, vật liệu bọc thành chữ là tấm aluminium, mặt chính diện bằng thép tấm sơn tĩnh điện, trên mặt đục lỗ bố trí các bóng đèn LED, hệ thống đèn LED điều khiển tự động, hẹn giờ...

Mới đây trao đổi với báo chí, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Niềm cho biết, việc xây lắp khẩu hiệu tốn kém là do thi công trên địa hình phức tạp, nhiều hạng mục phụ trợ hết nhiều kinh phí. Công trình có đến 68 nội dung, hạng mục liên quan đến hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét...Để đảm bảo an toàn cho công trình tượng đài phía trên đỉnh đồi, các công trình trụ sở và nhà dân ở phía dưới, đơn vị thi công đã phải tiến hành việc khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái vách taluy, lắp dựng ống thép, gia công giằng mái thép, bơm keo xi măng lỏng…. Ngoài ra, do vị trí thi công trình là vách núi cao nên việc vận chuyển các loại vật liệu như cát, sỏi, đá dăm, sắt thép… đều phải làm thủ công.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, dù có nhiều hạng mục như quyết định phê duyệt của tỉnh cũng như giải thích của Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình tuy nhiên 10 tỷ đồng không phải con số nhỏ. Việc lắp đặt 11 chữ khẩu hiệu với số tiền trên khiến dư luận cho rằng không hợp lý. Ngay việc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ trúng thầu dự án trên cũng khiến dư luận lấy làm "lạ".

Bởi tiền thân của Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ là Công ty TNHH Dịch vụ Anh Kỳ, thành lập vào ngày 25/10/2000. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là bán buôn, bán lẻ ô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc là ông Đàm Anh Kỳ, SN 1974, cũng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình.

Ngay trước khi trúng gói thầu gần 11 tỷ đồng của tỉnh Hòa Bình, Công ty Anh Kỳ tăng vốn từ 18,7 tỷ lên 22,5 tỷ đồng. Đồng thời, ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh từ 48 lên 60 ngành, nghề. Tuy nhiên, lĩnh vực chính của doanh nghiệp này lại là bán buôn, bán lẻ ôtô, xe máy và xe có động cơ khác - là lĩnh vực không liên quan tới gói thầu mà doanh nghiệp này vừa trúng.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay công ty này tham gia 11 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 10 gói, 1 gói chưa có kết quả. Riêng tại Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình - đơn vị làm chủ đầu tư dự án "Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng", từ đầu năm 2020 đến nay Công ty Anh Kỳ trúng 3 gói thầu lớn với hơn 36 tỷ đồng.

Cụ thể, ngoài gói thầu lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng, tháng 4/2020. Công ty Anh Kỳ đã trúng gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị công trình Cải tạo, sửa chữa Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.Giá gói thầu có giá 13.078.269.000 VND, giá trúng thầu 13.074.562.000 VND. Ngày 10/9/2020, liên danh Công ty Anh Kỳ và Công ty Cổ phần thương mại thiết bị kỹ thuật công nghệ cao là đơn vị trúng thầu, gói thầu thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình cải tạo Thư viện tỉnh cũ thành Bảo tàng tỉnh.Giá gói thầu 12.829.393.000 VND, giá trúng thầu 12.829.393.000 VND.

Trước đó, tháng 7/2019, công ty này nằm trong liên doanh trúng thầu gói thi công, xây lắp Nhà lớp học Trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, Hòa Bình với giá trị hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ còn tham gia gói thầu mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng công an xã tỉnh Hòa Bình năm 2020. Gói thầu do Công an tỉnh Hòa Bình mở thầu, có giá trị gần 2,8 tỷ đồng nhưng hiện chưa có kết quả.

Theo tìm hiểu, ông Đàm Anh Kỳ – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ cũng là Phó Chủ tịch Ban Thương vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình Khóa II (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Liên quan dự án trên, sau khi dư luận có nhiều ý kiến nghi ngờ việc đầu tư ngân sách cho công trình này là chưa thỏa đáng, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có chỉ đạo kiểm tra lại dự án và giao cho các sở ngành kiểm tra, rà soát tổng thể quá trình đầu tư xây dựng của dự án...